命運捉弄人！「曹恩枝」躲過一劫卻遭逢悲痛，《Blind》鄭恩地無聲飆演技（EP.11）

第12集預告又反轉了！？

上週的《Blind》（BLIND局中人）尾聲曹恩枝（鄭恩地 飾）面臨生命危險，本週有了反轉，就連真兇，觀眾看了可能都出現更多猜測方向。

（以下涉及劇透）



柳成俊（玉澤演 飾）確認了哥哥柳成勳（河錫辰 飾）才是家裡認養的孩子、是希望育幼院的11號後，找起曹恩枝的下落。原以為真兇就是柳成勳，但柳成勳是保護曹恩枝的人，而且擁有不在場證明──因為同時間權尤娜（姜娜妍 飾）慘遭毒手。



「都是因為你。」柳成俊收到了簡訊，附件有他和權尤娜的合照。柳成俊打開了社福中心恩枝住處的鐵櫃，果然見到了滿身血的尤娜，尤娜已成冷冰冰的屍體。曹恩枝見此情景崩潰不已，想不到尤娜代替自己被害。



此集亮點可能就在曹恩枝的崩潰。除了見到屍體的場面之外，恩枝向尤娜媽媽傳達死訊更是令觀眾深刻，讚許她沒有什麼台詞、僅靠神情也能讓人「心被撕裂」。恩枝艱難的想向尤娜媽媽開口，尤娜媽媽卻「先聲奪人」表明自己並不在乎，恩枝無法置信的說不出話、演淚直流……



▼網友擷取片段



警方辦案朝著剩下未知身分的12號查詢，並試圖保護剩下的陪審員，然而裴製作人卻搞失蹤。看著關鍵的監視器畫面，柳成俊聯想到了哥哥柳成勳，馬上翻找他的物品找尋蛛絲馬跡。柳成俊追蹤柳成勳的車子，撞見柳承勳遭刀刺……



今晚播出的12集預告，警方將目標轉向日本料理師傅李政洙，懷疑真兇是他失蹤的哥哥，哥哥是誰？12號？同時間又有一具骨骸被發現，逃出看守所的白文剛欲向柳成勳復仇，曹恩枝懷疑權尤娜寫的「曹恩」並不是指自己。



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