《酒鬼都市女人們》昨日（22日）迎來首播1週年！第2季即將公開：「準備繼續喝、喝、喝」

第2季的劇本閱讀現場氣氛超好！讓人看了也不自覺微笑～

TVING原創劇《酒鬼都市女人們》於昨日（10月22日）迎來首播1週年，該部作品由李先彬、韓善伙、鄭恩地等主演，描述三個女人因酒結緣、以酒為鏈接，不斷爭吵又不斷和好，每次遇到煩惱都以「一醉解千愁」的方式消散，用寫實的故事打動觀眾，同時也讓所有人羨慕三位主人公的「閨蜜情」。

電視劇開播前沒有什麼大宣傳，卻憑觀眾們口耳相傳的方式，使收視率不斷攀升，成為去年下半年的「黑馬劇」之一，更推出衍生綜藝《山友都市女人們》，讓酒鬼們暫時放下手中的酒瓶並遠離都市，穿梭於江原道太白山、濟州島漢拏山等地，觀眾們能透過她們坦率的談話與真實的登山挑戰帶來樂趣。

喜歡《酒都女》的觀眾們，再稍微等等就可以看到原班人馬以第2季回歸啦！

在《酒都女2》劇本現場，可以感受到演員們滿滿的活力，相當熱鬧。李先彬表示，在上一季裡她所飾演的「昭熙」占比較多，所以她很期待其他人的故事；鄭恩地提到，很好奇韓善伙飾演的「智妍」有著什麼樣的往事；韓善伙則說，很期待智妍與朋友們會發生什麼樣的故事。總之，在第1季埋下的伏筆，第2季應該都會有所交代吧！

趁著第2季正式播出前，大家不妨趕快去複習一下第1季的劇情。還沒看過的觀眾們，也趁現在早點入坑吧！

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