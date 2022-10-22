命运捉弄人！「曹恩枝」躲过一劫却遭逢悲痛，《Blind》郑恩地无声飙演技（EP.11）

第12集预告又反转了！？

上周的《Blind》（BLIND局中人）尾声曹恩枝（郑恩地 饰）面临生命危险，本周有了反转，就连真凶，观众看了可能都出现更多猜测方向。

（以下涉及剧透）



柳成俊（玉泽演 饰）确认了哥哥柳成勋（河锡辰 饰）才是家里认养的孩子、是希望育幼院的11号后，找起曹恩枝的下落。原以为真凶就是柳成勋，但柳成勋是保护曹恩枝的人，而且拥有不在场证明――因为同时间权尤娜（姜娜妍 饰）惨遭毒手。



「都是因为你。」柳成俊收到了简讯，附件有他和权尤娜的合照。柳成俊打开了社福中心恩枝住处的铁柜，果然见到了满身血的尤娜，尤娜已成冷冰冰的尸体。曹恩枝见此情景崩溃不已，想不到尤娜代替自己被害。



此集亮点可能就在曹恩枝的崩溃。除了见到尸体的场面之外，恩枝向尤娜妈妈传达死讯更是令观众深刻，赞许她没有什么台词、仅靠神情也能让人「心被撕裂」。恩枝艰难的想向尤娜妈妈开口，尤娜妈妈却「先声夺人」表明自己并不在乎，恩枝无法置信的说不出话、演泪直流……



▼网友撷取片段



警方办案朝著剩下未知身分的12号查询，并试图保护剩下的陪审员，然而裴制作人却搞失踪。看著关键的监视器画面，柳成俊联想到了哥哥柳成勋，马上翻找他的物品找寻蛛丝马迹。柳成俊追踪柳成勋的车子，撞见柳承勋遭刀刺……



今晚播出的12集预告，警方将目标转向日本料理师傅李政洙，怀疑真凶是他失踪的哥哥，哥哥是谁？12号？同时间又有一具骨骸被发现，逃出看守所的白文刚欲向柳成勋复仇，曹恩枝怀疑权尤娜写的「曹恩」并不是指自己。



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