《肩膀舞2》安宰贤邀徐仁国再拍《Please don't...》MV后续！「我们到现场后才知道剧情」

曹圭贤下次出SOLO的时候，也可以考虑让徐仁国、安宰贤出演自己的MV！

由罗PD打造的《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季――《看我的肩膀，都要脱臼了》，於昨日（21日）迎来史上最大阵容，高达16位嘉宾出演！‎罗PD请MC们在1小时内叫来各自的酒友‎，现场相当热闹。





而徐仁国、安宰贤作为曹圭贤的酒友出演。在酒席上，安宰贤突然向徐仁国邀请：「仁国啊，我们以后再拍一次那个吧。拍《Please don't...》的后续如何？」徐仁国笑了笑、爽快地答应：「好啊！」

一旁的曹圭贤超兴奋：「你们俩在里面不是相爱吗？」徐仁国表示，他们到现场后才知道MV的剧情，拍摄组要他们把照片撕开，然后重新拼起来、把女主角多顺遮住。



（就像这个样子）





安宰贤则透露自己有「伤心」的事情：「仁国在贴照片的时候，把我往下拉了…」大伙们确认「历史画面」，还真有其事！大家纷纷围剿徐仁国XD徐仁国解释：「不是这样的！我是觉得，如果我们是相爱的关系，虽然他（安宰贤）的身高更高，但我想把画面比例调整一下，营造出依靠的感觉。」

都再来感受一下MV带给大家的余韵吧～

徐仁国和安宰贤的《Please don't...》MV幕后花絮可由25:53处开始观看。

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