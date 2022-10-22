LE SSERAFIM SAKURA宮協朕良談面對惡評：「比沒被注意到好！」正面心態反而令人心疼！

LE SSERAFIM SAKURA宮協朕良談面對惡評：「比沒被注意到好！」正面心態反而令人心疼！

明星   2022年10月22日   星期六03:03   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@le_sserafim）

小櫻花經歷了好多！

四代女團今年表現個個驚人，不只音源成績，連舞台表現也圈粉無數！LE SSERAFIM今年出道集來勢洶洶，《Fearless》一曲攻佔各大排行榜，近期再趁乘追擊回歸，《Antifragile》展現堅強氣勢，MV一出再度造成熱烈話題！

日籍成員Sakura最近上姜虎東節目暢聊，除了輕鬆的話題，兩人還聊到Sakura如何面對惡評、及調適的方法。在紀錄片《The World Is My Oyster》中有一段，Sakura因為常被批評歌唱得不好，讓她在要進錄音室錄歌時，心裡總是對此感到恐懼，甚至希望分配到的部分愈少愈好，一席話讓人心疼。

Sakura在以團體LE SSERAFIM出道之前，是限定團體IZ*ONE的一員，一直以當偶像為目標的她，一路走來皆面臨許多惡評，曾經讓她感到辛苦。但是隨後她轉念一想，將這些惡評化為進步的動力，持續努力朝目標邁進。

如今的她被問到會不會在意評論時，也能輕描淡寫的說：「沒關係！」不只實力變強讓人驚艷，Sakura的心理素質也讓網友超佩服，在論壇上引來瘋狂稱讚！

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