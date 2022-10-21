2022韓國楓葉時間表公開！雪嶽山已入全盛期，漢拏山&智異山10月底前往最佳！

一年一度的賞楓季又到了，不同的是今年韓國已開放國境，終於可以親身前往、感受紅葉的魅力！

目前韓國北部的賞楓季節已經到來，江原道的金剛山、雪嶽山、五台山和雉岳山最先進入楓葉季，從9月底10月初開始楓葉轉紅，10月中下旬即將進入賞楓全盛期。 《機智醫生生活》提到的「恐龍棱線」就是雪嶽山的賞楓名所之一！此外值得探訪的還有雪嶽山主峰大青峰一帶、鳳頂庵、九曲潭溪谷、千佛洞溪谷，芳台山的芳東溪谷等等。



中部的楓葉季從10月中旬開始、將在10月底達到最佳，包括首爾北部的北漢山、忠清北道的月岳山和俗離山、慶尚道的伽倻山等等。 賞楓名所包括俗離山主棱線，北漢山隱壁棱線（숨은벽능선）、義相棱線等等。



中南部這邊，忠清南道的雞龍山、慶尚北道和大邱市交界處的八公山、智異山、全羅道的內藏山從10月20日前後開始進入楓葉季，10月底及11月初就是賞楓的最佳時機。 賞楓名所包括內藏山楓葉隧道和羽化亭、智異山天王峰（韓國本土最高峰）、大芚山摩天台、雞龍山甲寺溪谷等等。



最南邊的漢拏山是個例外，因為四面環海、溫度較高，所以賞楓最佳時機跟中部地區相似，建議在10月底前往。



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