2022韩国枫叶时间表公开！雪岳山已入全盛期，汉拏山&智异山10月底前往最佳！

一年一度的赏枫季又到了，不同的是今年韩国已开放国境，终於可以亲身前往、感受红叶的魅力！

目前韩国北部的赏枫季节已经到来，江原道的金刚山、雪岳山、五台山和雉岳山最先进入枫叶季，从9月底10月初开始枫叶转红，10月中下旬即将进入赏枫全盛期。 《机智医生生活》提到的「恐龙棱线」就是雪岳山的赏枫名所之一！此外值得探访的还有雪岳山主峰大青峰一带、凤顶庵、九曲潭溪谷、千佛洞溪谷，芳台山的芳东溪谷等等。



中部的枫叶季从10月中旬开始、将在10月底达到最佳，包括首尔北部的北汉山、忠清北道的月岳山和俗离山、庆尚道的伽倻山等等。 赏枫名所包括俗离山主棱线，北汉山隐壁棱线（숨은벽능선）、义相棱线等等。



中南部这边，忠清南道的鸡龙山、庆尚北道和大邱市交界处的八公山、智异山、全罗道的内藏山从10月20日前后开始进入枫叶季，10月底及11月初就是赏枫的最佳时机。 赏枫名所包括内藏山枫叶隧道和羽化亭、智异山天王峰（韩国本土最高峰）、大芚山摩天台、鸡龙山甲寺溪谷等等。



最南边的汉拏山是个例外，因为四面环海、温度较高，所以赏枫最佳时机跟中部地区相似，建议在10月底前往。



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