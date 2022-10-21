贈票：爆笑、親情、浪漫、意想不到的感動一應俱全在其中——電影《笑子當老大》台灣場交換券

當南韓「元祖喜劇之王」宋詩曦與「喜劇女王」羅美蘭共創的爆笑化學反應有多高呢？KSD現在送出電影《笑子當老大》七日交換券給大家，等大家可以與親朋好友共同觀賞，令樂趣加倍！

詳情請參考以下：

送出： 《笑子當老大》台灣場七日交換券１０張 (送出給5位，每位可得2張)

活動日期：即日起至10月25日

公佈日期：10月26日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／會直接寄給得獎者

夢想當偕星而離家出走的基世（宋詩曦飾演），隨著所屬脫口秀突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭飾演）重逢。這時，叔叔康敦（李凡秀飾演）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢再度逆轉人生。不過計畫趕不上變化，他捲入無法預測的事件當中，逼他開始面對父親的死亡真相…。基世將順利接掌父親的幫派，並繼承20億遺產嗎？而他與永心的戀情，又將會往什麼樣的方向發展呢？



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌國際

圖片：采昌國際提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方 / 片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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