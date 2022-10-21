心情如洗三溫暖！《爭鋒相辯》即將結局，左時白到底是不是真兇？盧昔意為此崩潰超心疼

看盧昔意與左時白變這樣，好虐啊ＱＱ

《爭鋒相辯》即將在下週結局，而本週播出的《爭鋒相辯》第9、第10集，可以說是幾乎揭曉了真相。

（以下涉及劇透）



接續第8集結尾，左時白（李奎炯 飾）向盧昔意（鄭麗媛 飾）承認是真兇，不過只是開玩笑。想不到左時白因為沒有直接證據被釋放出來，馬上出現了第5起案件，被害人就是盧昔意親爺爺般的張炳川！

張炳川過世那天，左時白受邀下棋。看起來是單純的下棋，兩人卻各懷鬼胎，而他們身後有餃子店申老闆（金相浩 飾）準備著餐點。當晚，張炳川就被刑求似的殺害。



視為唯一親人的爺爺過世，盧昔意魂不守舍，不過就在接到幾通電話後，她崩潰了。先是接到育幼院相處過的朴德萬自首、欲指定她當辯護律師，不久朴德萬在看守所死亡，接著又有人自首並且指定她辯護──那個人就是左時白。

盧昔意見到左時白崩潰痛哭，無法相信這些日子來給自己依靠的人就是殺害爺爺的兇手。左時白因為見了盧昔意，也向警方坦承一切，將殺人過程描述的鉅細靡遺，也不忘暗示張炳川的被害現場「有人清理過」，即張基道。



觀眾隨著盧昔意的情緒宛如洗三溫暖吧？但第10集結尾就替左時白平了反，人都是「李東弼」殺的，操縱李東弼的人是餃子店申老闆。



《爭鋒相辯》共12集，下週將進入大結局，我們從本週的情節可看出張炳川並非盧昔意認為的親切善良，他背後究竟有多少骯髒事？朴康日、全在浩、張炳川等人組織的恐怖集團，能否被攤在陽光下？左時白的真實身分也會有所解答嗎？他和盧昔意還有機會重修舊好，或有更進一步發展的空間嗎？

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