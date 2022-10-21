Jin做客《雖然沒準備什麼菜》對話超爆笑！透露為工作放棄社交，藝人朋友不到10人

這期《雖然沒準備什麼菜》是短時間內的最後一期了，Jin和李泳知的互動超級爆笑、每一句都出乎意料，最後還是Jin獨自為節目收尾XD

YouTube綜藝《雖然沒準備什麼菜》兩周前預告請來BTS Jin已經引起不少期待，昨天這期節目終於公開！



李泳知為紀念最後一期錄製特地拿出珍藏的58度高粱酒，先飲為敬不料一杯就醉XD Jin聞到高粱酒的香味立即嗆到咳嗽，一邊喝一邊狂灌清水，之後喝到19度葡萄酒時表示：「根本就是葡萄汁嘛！」



泳知發現Jin的狀態有些僵硬無所適從，一問才知是因為太久沒有在公司之外的地方錄節目、「上一次出來可能是五六年前」，而平時喝酒聊天也很少跟人對視，所以單獨面對泳知真的是用盡全力XD



大家知道泳知是一個情緒能量很高的人，Jin差點被她嚇到，坦言自己朋友很少、缺乏社會性：「20歲開始當練習生之後就沒什麼朋友，手機通訊錄裡的藝人不超過10個。 很多人覺得我們有負擔，很少作為朋友跟我們一起玩。」 還表示他對很多事都很隨意，因為「人生裡除了BTS和粉絲之外沒什麼樂趣」。



泳知稱讚Jin不論做什麼事都全心投入，Jin很配合地感歎：「沒錯，因為這份工作，我的人際關係已經稀碎了。」 泳知表示她的朋友也不超過5個，人際關係同樣稀碎。 兩人看起來都是社交達人，沒想到也有這樣意外的一面。



Jin和泳知的對話充滿意外反轉、無劇本但十分搞笑，最後以泳知在洗手間睡著、Jin獨自收尾結束XD接下來《雖然沒準備什麼菜》將進入休息期，泳知承諾一定會再回來; Jin則將在28日發行首張SOLO專輯，隨後準備兵役入伍。



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