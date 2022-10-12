羅美蘭不當政客成村花！《笑子當老大》諧星宋詩曦節目遭停播跌落神壇、落魄回鄉竟發生無法預測的故事！

由宋詩曦、羅美蘭、李凡秀領銜主演的《笑子當老大》，即將在10月28日於全台爆笑上映。一位懷抱著當諧星的夢想來到首爾打拼的男子基世（宋詩曦飾）卻突然面臨節目被停掉的狀況，他的夢想、財富與房屋都在一夕間化為烏有。失意的他只好回到家鄉，卻意外繼承了黑幫組織成為老大！

曾藉由電影《七年之夜》《真犯》《極速快遞》《嬰兒轉運站》等作品與觀眾們見面的宋詩曦，也曾演出電視劇《我的大叔》，不管驚悚追兇或是溫馨題材，或是反派角色都難不倒他，這次他更即將大展搞笑功力。而透過《請回答1988》《政客誠實中》《國際市場》等作品令人印象深刻的羅美蘭，更再度祭出搞笑演技。近年來作品較少的李凡秀，也將透過《笑子當老大》再度回歸大螢幕與觀眾們見面。



《笑子當老大》有著「無名偕星當黑幫老大」的異想天開情節，佐以瘋狂喜劇融合犯罪驚悚題材，將展現出無法預測的多重魅力，為觀眾帶來溫暖的安慰與歡樂的笑聲，這也讓本片上週於南韓上映之後，一舉笑奪「本土新片票房冠軍」，即將在10月28日於全台爆笑上映。



《笑子當老大》劇情描述夢想當偕星而離家出走的基世（宋詩曦飾），隨著脫口秀突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭飾）重逢。這時，叔叔康敦（李凡秀飾）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢再度逆轉人生。不過計畫趕不上變化，他捲入無法預測的事件當中，逼他開始面對父親的死亡真相…。基世將順利接掌父親的幫派，並繼承20億遺產嗎？而他與永心的戀情，又將會往什麼樣的方向發展呢？





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