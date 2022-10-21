赠票：爆笑、亲情、浪漫、意想不到的感动一应俱全在其中——电影《笑子当老大》台湾场交换券

当南韩「元祖喜剧之王」宋诗曦与「喜剧女王」罗美兰共创的爆笑化学反应有多高呢？KSD现在送出电影《笑子当老大》七日交换券给大家，等大家可以与亲朋好友共同观赏，令乐趣加倍！

详情请参考以下：

送出： 《笑子当老大》台湾场七日交换券１０张 (送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至10月25日

公布日期：10月26日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／会直接寄给得奖者

梦想当偕星而离家出走的基世（宋诗曦饰演），随著所属脱口秀突然停播，让他一夕之间失去所有。此时，他的黑帮老大父亲也意外过世，让他决定重返故乡，并在那里与初恋女友永心（罗美兰饰演）重逢。这时，叔叔康敦（李凡秀饰演）提议他继承父亲的帮派，以及20亿高额遗产。这项诱人的提议，让基世肖想靠这笔钱再度逆转人生。不过计画赶不上变化，他卷入无法预测的事件当中，逼他开始面对父亲的死亡真相…。基世将顺利接掌父亲的帮派，并继承20亿遗产吗？而他与永心的恋情，又将会往什么样的方向发展呢？



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌国际

图片：采昌国际提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方 / 片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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