今年2部電視劇＋1個固定綜藝！池昌旭再接《最惡的惡》近期已開拍，久違的粉絲見面會也將於出道14週年當天登場

小池歐吧在IG曬出「太平洋寬肩」，好期待新作品《最惡的惡》！

池昌旭今年（2022年）可謂相當活躍，先是在Netflix漫改劇‎《魔幻之音》‎中飾演魔術師「李乙」，接著在KBS 2TV電視劇‎《說出你的願望》‎中飾演「尹僑萊」，原本對生活無欲無求的他，最終在臨終關懷醫院擔任志願者、體悟人生真諦。池昌旭在兩部作品裡均展現細膩演技，讓觀眾相當動容。



因為與《魔幻之音》金成允導演的緣分，池昌旭還固定出演TVING綜藝《青春MT》，‎並在節目裡展現「反差萌」‎，引起熱議。曾在車上被蟲子嚇到大聲尖叫的他，卻又可以「帥氣救火」！今日（21日）將播出最後一集（全8集），粉絲們可要鎖定到最後啊～

2部電視劇、1個固定綜藝後，池昌旭馬不停蹄，又投入Disney+犯罪動作電視劇‎《最惡的惡》‎的拍攝，近期已經開機，並在個人Instagram曬出「太平洋寬肩」。他將飾演爲了毒品調查而潛入組織的警察「姜俊模」，展現人生中最強烈的變身。大家對於「池昌旭牌」的動作戲都相當期待吧？

另外，池昌旭將在出道14週年（10月23日）當天，於首爾舉行粉絲見面會「Reach You」。隨著各地逐漸解封，希望臺灣和香港的粉絲們，也有機會和小池歐吧「近距離接觸」！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞