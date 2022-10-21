韓國官網公社花了8億造了個虛擬人，民眾看完直吐槽：這確定不是Red Velvet Irene？給她肖像費了嗎

這虛擬人和Red Velvet Irene也太像了吧？ ！

韓國觀光公社前段時間公開了耗資7.8億（製作費+宣傳費/韓幣）製作的虛擬人呂麗芝（Lizzie Yeo，音譯），並委任她擔任名譽宣傳大使，拍攝了不少旅遊宣傳照和影片，但民眾看到虛擬人之後紛紛表示「這難道不是Irene？ 」19日舉辦的國會文化體官網委員會韓國觀光公社國政監督會議上也提到了此問題，有議員表示：「呂麗芝和Irene極其相似，投入虛擬人使用的想法很好，但同時也引發了侵犯肖像權等問題。」



當初製作「呂麗芝」時，韓國觀光公社方面就透露虛擬人採用了MZ時代喜歡的五官，沒想到製作出來之後卻被廣大民眾吐槽「太像Irene了」、「給Irene肖像權使用費了嗎」、「這不就是在推崇外貌至上主義嘛」等。



近8億的花費中有一部份用於宣傳，「呂麗芝」的官方賬號粉絲在9月就突破了10000人，目前有1.5萬人關注，然而其中包含了不少由宣傳公司購買的「殭屍粉」。韓國官方公社回應日前已經刪除了8000餘個「殭屍粉」賬號，但「呂麗芝」 並非以某個特定人物為對象而製作，因此沒有和任何人簽署肖像權合約。



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