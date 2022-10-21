今年2部电视剧＋1个固定综艺！池昌旭再接《最恶的恶》近期已开拍，久违的粉丝见面会也将於出道14周年当天登场

小池欧吧在IG晒出「太平洋宽肩」，好期待新作品《最恶的恶》！

池昌旭今年（2022年）可谓相当活跃，先是在Netflix漫改剧‎《魔幻之音》‎中饰演魔术师「李乙」，接著在KBS 2TV电视剧‎《说出你的愿望》‎中饰演「尹侨莱」，原本对生活无欲无求的他，最终在临终关怀医院担任志愿者、体悟人生真谛。池昌旭在两部作品里均展现细腻演技，让观众相当动容。



因为与《魔幻之音》金成允导演的缘分，池昌旭还固定出演TVING综艺《青春MT》，‎并在节目里展现「反差萌」‎，引起热议。曾在车上被虫子吓到大声尖叫的他，却又可以「帅气救火」！今日（21日）将播出最后一集（全8集），粉丝们可要锁定到最后啊～

2部电视剧、1个固定综艺后，池昌旭马不停蹄，又投入Disney+犯罪动作电视剧‎《最恶的恶》‎的拍摄，近期已经开机，并在个人Instagram晒出「太平洋宽肩」。他将饰演爲了毒品调查而潜入组织的警察「姜俊模」，展现人生中最强烈的变身。大家对於「池昌旭牌」的动作戏都相当期待吧？

另外，池昌旭将在出道14周年（10月23日）当天，於首尔举行粉丝见面会「Reach You」。随著各地逐渐解封，希望台湾和香港的粉丝们，也有机会和小池欧吧「近距离接触」！

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