【大結局】《說出你的願望》姜班長在海邊完成最後心願，僑萊終於開始了真正的人生（ep.16）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，最後一集泰植邀請大家來到海邊，只有僑萊一人被蒙在鼓裡。
第一個生日
泰植說最後願望是舉辦生前葬禮，僑萊不願出席這個場合，但還是乖乖開車和大家一起前往海邊。 這時妍珠才告訴他，泰植的心願其實是為僑萊舉辦人生第一次慶生派對，所以和醫院的大家一起秘密籌劃了這次行動。 泰植用虛弱的聲音說：「生日快樂，兒子。」還把尹班長留下的手錶作為生日禮物交給他，用精靈團隊獨特的方式做出告別。
天使村
泰植曾考慮送德子去荷蘭的「失智村」侯格威村，但和僑萊聊天時領悟到：只要和心愛的人在一起、不再孤單，世上每個角落都可以是侯格威村。 泰植把遺產留給精靈團隊、在醫院裡打造了「天使之村」，德子可以在這裡自由自在地活動，用精靈團隊特質的「貨幣」買東西，志工們則扮演村民角色，德子再也不用擔心走失或出錯。
僑萊遇到新挑戰
僑萊曾抱著一了百了的想法帶「兒子」走向海中，如今在海邊獲得第一次生日祝福，也開始了真正的人生。 僑萊住進泰植的急救車，正式在醫院安頓下來。 一年後醫院迎來了新的社會服務者，這位少女（李瑜美 飾）滿身不羈氣質、和當年的僑萊一樣遲到，讓僑萊和妍珠瞬間感到頭痛XD（The End）《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。
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