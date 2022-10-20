李燦赫「GD病」進化成「Lady Gaga病」：玻璃箱中唱歌、穿睡衣街頭讀報、兒童節目當背景

李燦赫本月17日發行SOLO專輯《ERROR》，18日在首爾弘益大學讀書街、全州韓屋村、釜山西面商圈進行了神出鬼沒的街頭公演。

現場先是出現一個比電話亭更窄小的玻璃櫃，隨後一身紅衣的燦赫本人站進去，任群眾圍觀拍照合影都一動不動。新歌《Panorama》音樂響起就唱歌，唱完就在工作人員的黑布掩護下離開，全程一言不發XD



此前還有人目睹他穿著睡衣出現在人來人往的光化門和汝矣島街頭，一個坐在沙發上悠然自在地喝茶讀報，絲毫不在意行人們好奇的視線。



後來才知道這是他為個人YouTube拍的影片《早安，首爾》，跟之前的「與李燦赫一起兜風」系列一樣是20分鐘、幾乎什麼也不做XD很多人留言說從他的影片中獲得啟發和勇氣，頓悟生活中其實無需太在意別人的眼光。



此外，燦赫還出演了韓國教育電視台的兒童節目《叮咚當幼稚園》，有時面無表情地和人偶一起跳舞、有時獨自站在背後看大家聊天，讓很多網友驚訝地拍照PO上網：「燦赫為什麼在這裡？」 、「早上和女兒看電視，燦赫居然出來了kkk」、「女兒說那個黃頭髮的跳舞很敷衍kkk」。



而且他不是客串一次而已，是從17日到21日持續出演。 燦赫在記著見面會上說：「我對每件事都很反骨，總想打破一般的思維框架。 我認為世界上應該有一兩個像我這樣滿是無用想法的人。」



除了兒童節目，李燦赫還出現在本月16日的長壽國民節目《全國歌曲大賽》。 不同於其他藝人上台表演為接替宋海的MC金信英應援，李燦赫是在觀眾席被鏡頭捕捉到。 節目組還為他配了字幕介紹「李燦赫（樂童）」，也許不是怕觀眾不認識他，是怕觀眾不敢相信真的是他XD



其實燦赫的出現十分即興：「結束行程回家的路上聽到有趣的歌聲，就過去了。 剛好換了新的MC，所以也算是應援吧。」



其實這些是李燦赫為宣傳新專輯而想出的idea，因為專輯裡第一首歌叫《目擊談》，燦赫邀請大家在各個意想不到的地方製造自己的「目擊談」。



燦赫常有脫離常規的行為，一度讓網友感到接受不能，紛紛留言說：「燦赫啊，想做的事還是不要做了。」 但他完全不受影響、依然堅持自己的想法和行動，逐漸受到越來越多人讚許：「從弘大病到GD病、Lady Gaga病，下一步就是李燦赫本體。」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞