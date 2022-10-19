Super Junior將於下月來港～今天率先跟香港的ELF打招呼：東海太興奮猛拍手拍大脾！

他們時隔4年再來，17日進行的優先訂購都秒速爆滿！

由寰亞娛樂主辦的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》將於明天星期四 (10月20日）上午10時開始公開發售。E.L.F準備搶戰啦！

相隔四年重臨香港，Super Junior全員都表示十分興奮，更特別拍了影片跟香港歌迷打招呼，影片上SJ先是向大家打招呼，隊長利特先開聲表示，「相隔很久沒向大家打招呼了！我們為大家帶來好消息。相隔四年！我們終於可以跟香港的E.LF見面了！」銀赫此時更不停拍打崔始源大腿搞鬼，令始元忍不住笑到彎腰要開聲叫停。



對今次再來香港，SJ表示十分開心，藝聲話能夠連續兩晚在香港開演唱會，同歌迷見面感到很幸福。利特就接話，「期待11月19、20日，我們與香港的E.L.F一起製造美好時光！」



上次大馬演唱會，除了始源向歌迷大派騷肌福利，利特都勁，直頭成個人想躺在歌迷上，不知道這次香港演唱會，他們會不會high到又突然玩半插水呢？而哥哥們的舞台服，亦是ELF談論的話題，特別是他們那件西裝...背後腰邊下穿洞，內裡更是透視裝...但因為擔心觸其他國家地方的禁忌，小編就不PO了，想知道他們會不會再穿那一件的話...大家就明天努力搶票啦！

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SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG

日期: 2022年11月19日(晚上7時) 及11月20日(晚上5時)

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: HK$1880 / HK$1380 / HK$980

主辦機構：寰亞娛樂 /東亞娛樂

大會指定信用卡：東亞銀行信用卡

(演出成員名單為：利特、藝聲、神童、東海、銀赫、始源、圭賢、厲旭)

*(主辦機構有權增加、刪減或更改Super Junior演出成員名單，售出門票一概不可退換)



東亞銀行信用卡客戶優先訂票

優先訂票日期: 2022年10月17日(上午10時) 至10月19日 (晚上11時59分)

優先訂票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

快達票公開發售發售日期: 2022年10月20日 (上午10時)

購票熱線: (852) 31 288 288 (上午10時至晚上8時)

購票網址: www.hkticketing.com

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