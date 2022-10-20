李灿赫「GD病」进化成「Lady Gaga病」：玻璃箱中唱歌、穿睡衣街头读报、儿童节目当背景

李灿赫本月17日发行SOLO专辑《ERROR》，18日在首尔弘益大学读书街、全州韩屋村、釜山西面商圈进行了神出鬼没的街头公演。

现场先是出现一个比电话亭更窄小的玻璃柜，随后一身红衣的灿赫本人站进去，任群众围观拍照合影都一动不动。新歌《Panorama》音乐响起就唱歌，唱完就在工作人员的黑布掩护下离开，全程一言不发XD



此前还有人目睹他穿著睡衣出现在人来人往的光化门和汝矣岛街头，一个坐在沙发上悠然自在地喝茶读报，丝毫不在意行人们好奇的视线。



后来才知道这是他为个人YouTube拍的影片《早安，首尔》，跟之前的「与李灿赫一起兜风」系列一样是20分钟、几乎什么也不做XD很多人留言说从他的影片中获得启发和勇气，顿悟生活中其实无需太在意别人的眼光。



此外，灿赫还出演了韩国教育电视台的儿童节目《叮咚当幼稚园》，有时面无表情地和人偶一起跳舞、有时独自站在背后看大家聊天，让很多网友惊讶地拍照PO上网：「灿赫为什么在这里？」 、「早上和女儿看电视，灿赫居然出来了kkk」、「女儿说那个黄头发的跳舞很敷衍kkk」。



而且他不是客串一次而已，是从17日到21日持续出演。 灿赫在记著见面会上说：「我对每件事都很反骨，总想打破一般的思维框架。 我认为世界上应该有一两个像我这样满是无用想法的人。」



除了儿童节目，李灿赫还出现在本月16日的长寿国民节目《全国歌曲大赛》。 不同於其他艺人上台表演为接替宋海的MC金信英应援，李灿赫是在观众席被镜头捕捉到。 节目组还为他配了字幕介绍「李灿赫（乐童）」，也许不是怕观众不认识他，是怕观众不敢相信真的是他XD



其实灿赫的出现十分即兴：「结束行程回家的路上听到有趣的歌声，就过去了。 刚好换了新的MC，所以也算是应援吧。」



其实这些是李灿赫为宣传新专辑而想出的idea，因为专辑里第一首歌叫《目击谈》，灿赫邀请大家在各个意想不到的地方制造自己的「目击谈」。



灿赫常有脱离常规的行为，一度让网友感到接受不能，纷纷留言说：「灿赫啊，想做的事还是不要做了。」 但他完全不受影响、依然坚持自己的想法和行动，逐渐受到越来越多人赞许：「从弘大病到GD病、Lady Gaga病，下一步就是李灿赫本体。」



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