SM大樓沒有健身房的原因？銀赫解釋公司討厭他們體型變壯，還指著東海：「但是他總是變壯」

NU'EST 出身的白虎在12日以SOLO歌手出道，發行了首張迷你專輯《Absolute zero》。

白虎在近日為了宣傳新專輯，也作為嘉賓出演 Super Junior 東海、銀赫主持的《D&E Show》電台，在節目中他們似乎聊到健身的話題。



東海說道：「不是... YG 有、HYBE 也有，但為什麼我們公司沒有健身房啊？」白虎就回：「（SM）大樓很大啊！但是沒有嗎？」銀赫表示曾和公司說過一次：「但是說絕對不會給我們建健身房，我們公司討厭我們體型變壯，但是他總是變壯（指著東海）。」東海還自己說：「不是很符合公司的喜好。」

몸 커지는 거 싫어서 사내 헬스장 절대 안 들겠다는 sm 비호감... 그러나

회사와 자신이 맞지 않음을 인정하고 자꾸만 몸을 키우는 동해오라버니 호감



후배들이

많이 배우길 바랍니다

pic.twitter.com/WG1AuVNbK9 — ㅊㅂ (@clubantibutler) October 18, 2022

東海曾透露，為了健康他勤於鍛鍊身體，也常會通過 IG 分享健身成果，手臂肌肉真的相當搶眼！在 Super Junior-D&E 的專輯《COUNTDOWN》中，還有東海健身的小卡，銀赫一看到還說：「呀～這個是什麼，瘋了嗎？」東海還解釋一開始照片被公司「退貨」，但他又把身材練了練，然後再次發送過去 XD



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