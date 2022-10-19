[分集劇情]《王后傘下》不僅是王位之戰而是存活之戰！金惠秀發現四兒子柳善皓驚天秘密而痛哭！（EP2）

[有雷]《王后傘下》令人因相信而看的金惠秀不負眾望，第二集就衝出高收視率。金惠秀從廢后口中得知她被逐出宮之後的經歷，孩子們也一一遭受殺害，於是她為了保全所有孩子的性命，要求他們之中一定要有一人成為世子身邊的「陪童」，而此時金惠秀竟發現乖乖牌柳善皓的秘密，更痛哭失聲！令人好奇到底是什麼秘密讓媽媽這樣痛心？

以下為防雷線



《王后傘下》中殿（金惠秀飾）為了解上一代廢后的始末，加上血虛厥並非會致死的疾病，於是她出宮尋找低調生活的尹氏，跪求真相。尹氏與中殿一樣曾有五個兒子，而現在的大妃（金海淑飾）之前僅是貴人，因為選賢制度而將自己表現優異的兒子推上了王位，更把原本的中殿尹氏趕走。所有的事情都一氣呵成的發生，尹氏以為只要自己與世無爭安分生活就好，但兒子們的存在依舊是種威脅，於是一一被殺害，僅留下一位有殘疾的孩子。



這令中殿意識到，一旦世子不幸死亡，其他四個兒子中若無人能接續世子之位，很可能小命不保，於是她鼓吹四個兒子都去報名甄選「陪童」。但四位叛逆青少年哪裡懂得媽媽的苦心，還一副「我就爛」的樣子，也不在乎別人流言蜚語的批評。中殿沒能對兒子們說出真正的原因，只得乾著急。不過四子中總有令中殿感到安慰的，也就是四兒子啓晟大君（柳善皓飾），他表示若四人當中一定要有一人報名，那他願意代表大家去選拔。



中殿也先詢問了學堂老師，沒想到老師說四子其實都沒什麼希望被選中，因為沒什麼上進心，尤其常缺席的老二成枏大君與老四啓晟大君。讓中殿感到疑惑的是老四，於是暗中跟著他，老四來到宮中廢棄的小屋，確認四下無人後便走進去，中殿與尚宮透過縫隙看見他的舉動，竟然驚訝的摀著嘴跑離現場，中殿更是躲在無人之處放聲大哭…到底看見了什麼呢？



不過令中殿意外的是，最終四位孩子都報名參加甄選了，看來暫時能夠鬆了一口氣，而各後宮媽媽們也為了孩子請來各方最強的家教老師，中殿為了擔心有失顏面，決定自行指導四位兒子們，甚至自行預測考題讓他們複習，當然也有後宮正在打聽中殿為大君們準備的方式，有位後宮也跟蹤了啓晟大君，發現他來到無人之處，拿出胭脂水粉將自己裝扮成女孩子！直接變身成超美的公主！原來中殿就是看見此景而爆哭！會成為其他後宮威脅中殿的把柄嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞