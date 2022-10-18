星期六到星期二都可以看到他！裴仁爀陸續出演《Cheer Up》、《王后傘下》，新電影《同感》也將於下月（11月）上映

裴仁爀的可塑性很高耶！最近古裝、時裝、復古都Run一遍了～

有在積極關注韓劇的觀眾們，最近應該很熟悉這張臉孔吧？沒錯，裴仁爀今年（2022年）繼《為何是吳秀才》後，又陸續出演幾部作品，每個角色都很不同！

▲SBS月火劇（週一、二播出）《Cheer Up》：

這是裴仁爀首次擔綱男主角，劇情以有著50年傳統的大學社團「啦啦隊」為背景，充滿青春與心動感，將聚焦在20代人們心動的初戀，還有熱力四射的啦啦隊舞台。他飾演延禧大學啦啦隊團長「朴正宇」，與韓智賢、金賢鎮等人合作。

▲tvN週末劇（週六、週日播出）《王后傘下》：

裴仁爀在劇中飾演「世子」，與女主角金憓秀在劇中為「母子」。他學識淵博，從基本的武藝到弓箭、劍術等，都出類拔萃。沒有人敢質疑他身為帝王之材的完美，且對母親非常體貼。但患有「血虛厥」。

▲新電影《同感》，預計下月（11月）16日在韓上映：

這是裴仁赫首次挑戰大螢幕，與呂珍九、趙怡賢、金惠允、羅人友等人合作。該部作品翻拍自2000年金荷娜、劉智泰主演的同名電影，描述因為偶然的機會，通過無線電對講機進行對話的兩名男女，在各自生活的時代所發生的愛情和友情的故事。裴仁赫飾演「恩成」，和金勇（呂珍九 飾）為同科系，兩人是至親。

這是一部關於穿越時代進行溝通的男女之間，深情又新鮮的感性愛情電影。呂珍九飾演「金勇」，1995級機械工程學系的復讀大學生，生活在1999年；趙怡賢飾演「慕妮」，2021級社會學系大學生，生活在2022年；金惠允飾演「韓率」，金勇的初戀；羅人友飾演「榮智」，慕妮多愁善感的男閨蜜。

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