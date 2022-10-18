[分集劇情]《千元律師》南宮珉求婚成功竟沒能留住她！只收一千元＋墨鏡造型＋事務長由來終於公開（EP8）

[有雷]《千元律師》令人心痛流淚的一集！南宮珉痛失父親之後，多虧女友李清娥拉他走出陰霾，更揪他一起合開事務所，服務真正需要律師的人。沒想到正在兩人決定步入禮堂後，李清娥竟只是因為意外拿錯了資料而遭襲擊送命！南宮珉回到傷心地接手了這個還沒有正式開始營運的事務所，成了我們所看到的千元律師！

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《千元律師》千智勳（南宮珉飾）因調查資金流向而失去了父親，雖然仍想繼續調查但似乎處處碰壁，而他也持續陷入低潮情緒中。他的女友李周英（李清娥飾）甚至陪他一起躺在路面上淋雨，獲得了第三個微笑。周英即使受到白法律事務所的重用，仍然堅定地出了辭呈，租了一個茶館當作事務所，還邀請智勳一起經營，兩人養了一缸美麗的金魚，讓辦公室充滿了生氣。此時還迎來了第一個委託人，也就是現任的事務長。



智勳深思熟慮後約了周英吃飯，說得似乎是兩人的關係無法有所進展，想要放棄的樣子，冷不防卻拿出了戒指，單膝下跪向眼前的周英求婚，周英二話不說地伸出了手，幸福地笑著答應了。周英也拿到了正式的營業許可證，開心地回到白法律事務所收拾自己的個人物品，離開時在電梯前不小心與人擦撞，拿錯了資料信封卻沒發現。



周英回到辦公室，想起之前來委託的第一位客人很擔心出不起律師費用，特別在牆上貼了委託費1000元的字樣，當她發現手中的資料並非原本的營業登記證，便立刻聯絡智勳，還與他相約在地鐵站。不過此時卻有人跟蹤著周英，她還沒來得及下車就直接被人刺傷了腹部，智勳雖及時趕到將周英送醫，卻依舊難以挽回她的性命……智勳打算親自調查此案兇手，卻也發現被指稱為兇手的人並非真兇。



智勳平復了情緒後，才整理自己身上沾到的血跡，也戴上了車上的墨鏡遮掩自己哀傷又疲倦的雙眼。他來到了周英的辦公室，看著一切原本即將開啟的美好未來，現在卻只能痛哭失聲，正當智勳滿臉淚痕時，第一位委託人卻來到辦公室，表示聯絡不上之前的女律師，於是智勳再度戴上了墨鏡，遮掩他哭紅的雙眼，持續代替周英完成她的夢想，成為僅收費1000元的千元律師。



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