[分集劇情]《王后傘下》中殿金惠秀對四子恨鐵不成鋼！大妃金海淑心機超重手腕了得（EP1）

[有雷]《王后傘下》一開播就獲得觀眾好評與高收視率，第一集必須讓大家了解各個登場人物以及個性背景，宮廷裡的利害關係。劇情以金惠秀所飾演的中殿為主軸展開，為了讓自己的兒子們在宮中不輸給其他后宮的兒子，努力做出一個母親所能幫助的最大極限。

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《王后傘下》中殿姀怜（金惠秀飾）共育有五個兒子，除了已成為世子的長子（裴仁爀飾）各方面都表現優異，個性又細心體貼，令她放心又驕傲以外，其餘四位世子一個個都難以駕馭，時常惹禍總是媽媽跟在後面收拾。一開場就上演著各位媽媽們包含後宮、貴人等，跟著自己的孩子到學堂裡的樣子，但中殿的王子們卻有的遲到有的還根本缺席，在一旁的大妃娘娘（金海淑飾）則板著臉孔一臉嚴肅。



大妃先是因為大君們的脫序行為而數落了中殿一頓，中殿也站穩腳步沒在怕，不久後大妃更因為看見了四位王子與黃貴人（玉子妍飾）的兒子義聖君（姜澯熙飾）大打出手，於是處罰了四位王子們。義聖君其實心中懷有怨恨，認為原本自己的母親應該成為中殿，而自己應該成為現今的世子，於是在各方面都想表現勝過中殿的大君們，母親對他也抱持很高的期望。



中殿與世子正聊到一半，世子竟突然昏厥，經過診斷後發現是與前一位已死亡的世子罹患同樣的血虛厥病症。中殿擔心不已，大妃也發現了此事，而要求殿下在眾多兒子中選擇出一個在世子身邊的「陪童」能與世子一起進行君王課程。大妃也明白告知中殿，若不是因為現在的世子還算優秀，她才不可能忍耐中殿至今，早就會將她趕走，中殿也感到地位岌岌可危。



大妃娘娘的手段是眾所皆知的，各後宮也非常崇拜她能擊敗當時的中殿而坐上這個位置，於是紛紛想請教秘訣。大妃娘娘為了贏得各個後宮對她的忠誠度，刻意給每個人都送了一本秘笈，並且讓她們每一位都覺得只有自己收到了秘笈，於是乎絕對閉口不言而私下培養著自己的孩子。中殿則在此時聽說了之前同樣罹患血虛厥離世的世子，死後其母親則遭到廢后並被驅趕出宮。她對於當時的真相非常好奇，於是決定出宮尋找前王后，甚至在雨中下跪求真相。



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