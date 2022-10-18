星期六到星期二都可以看到他！裴仁爀陆续出演《Cheer Up》、《王后伞下》，新电影《同感》也将於下月（11月）上映

裴仁爀的可塑性很高耶！最近古装、时装、复古都Run一遍了～

有在积极关注韩剧的观众们，最近应该很熟悉这张脸孔吧？没错，裴仁爀今年（2022年）继《为何是吴秀才》后，又陆续出演几部作品，每个角色都很不同！

▲SBS月火剧（周一、二播出）《Cheer Up》：

这是裴仁爀首次担纲男主角，剧情以有著50年传统的大学社团「啦啦队」为背景，充满青春与心动感，将聚焦在20代人们心动的初恋，还有热力四射的啦啦队舞台。他饰演延禧大学啦啦队团长「朴正宇」，与韩智贤、金贤镇等人合作。

▲tvN周末剧（周六、周日播出）《王后伞下》：

裴仁爀在剧中饰演「世子」，与女主角金憓秀在剧中为「母子」。他学识渊博，从基本的武艺到弓箭、剑术等，都出类拔萃。没有人敢质疑他身为帝王之材的完美，且对母亲非常体贴。但患有「血虚厥」。

▲新电影《同感》，预计下月（11月）16日在韩上映：

这是裴仁赫首次挑战大萤幕，与吕珍九、赵怡贤、金惠允、罗人友等人合作。该部作品翻拍自2000年金荷娜、刘智泰主演的同名电影，描述因为偶然的机会，通过无线电对讲机进行对话的两名男女，在各自生活的时代所发生的爱情和友情的故事。裴仁赫饰演「恩成」，和金勇（吕珍九 饰）为同科系，两人是至亲。

这是一部关於穿越时代进行沟通的男女之间，深情又新鲜的感性爱情电影。吕珍九饰演「金勇」，1995级机械工程学系的复读大学生，生活在1999年；赵怡贤饰演「慕妮」，2021级社会学系大学生，生活在2022年；金惠允饰演「韩率」，金勇的初恋；罗人友饰演「荣智」，慕妮多愁善感的男闺蜜。

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