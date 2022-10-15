《Blind》河錫辰&玉澤演兄弟情一夕間崩壞？兄弟倆身世藏秘密，真相逐漸撥雲見日！（EP.9）

懸疑劇《Blind》（BLIND）局中人本週播出第9集，開始了全部劇情下半場，一部分真相也正式揭露……

（以下涉及劇透）



柳成俊（玉澤演 飾）、柳成勳（河錫辰 飾）前後腳想救崔經理卻失敗，崔經理敵不過自己的內疚選擇自我了斷。接著輪到白文剛攜人來到現場想做掉柳成俊，一不做二不休也對柳成勳動手，關鍵時刻警方到場將柳成俊與白文剛雙雙逮捕。

得知是柳成勳報警抓柳成俊，一股背叛感朝曹恩枝襲來。然而，事情很快就反轉，柳成勳拿了鄭萬春遭丟下樓的影片交予警方，確認殺害鄭萬春一家的是白文剛，不是柳成俊。從柳成俊與父母的對話亦可知，柳成俊打算報警是為了遠離白文剛，先保護柳成俊不受傷害，豈知反將兩人關在一起。白文剛做掉姜刑警後隨即對柳成俊下手，卻激發了柳成俊的暴力因子。



白文剛被逮，然後呢？小丑連續殺人案的真兇是誰仍是謎……不過，尾聲鏡頭刻意特寫柳成勳和兇手有同款的鞋子，還花了時間描述柳成勳雕刻的過程。柳成勳終於雕好了五隻人偶，7號、11號、12號、13號、與24號。



柳成勳清楚的記得希望育幼院孩子的號碼，他會是其中哪一位？據預告顯示，柳成俊可能根本不是13號鄭允宰！這又是怎麼回事？那他怎麼以為自己叫允宰，也有那條允宰有過的項鍊呢？

▼第9集預告（下一個目標是曹恩枝！）



還有一個蛛絲馬跡值得注意，就是柳成勳與陪審團中的鄭仁成疑似交換眼神，這又是什麼意思？難道從頭到尾不只一個人犯下嗎？若兩位是五個孩子中的兩個，扣除已亡故的24號與7號，剩下還有一個？



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