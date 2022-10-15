《Blind》河锡辰&玉泽演兄弟情一夕间崩坏？兄弟俩身世藏秘密，真相逐渐拨云见日！（EP.9）

悬疑剧《Blind》（BLIND）局中人本周播出第9集，开始了全部剧情下半场，一部分真相也正式揭露……

（以下涉及剧透）



柳成俊（玉泽演 饰）、柳成勋（河锡辰 饰）前后脚想救崔经理却失败，崔经理敌不过自己的内疚选择自我了断。接著轮到白文刚携人来到现场想做掉柳成俊，一不做二不休也对柳成勋动手，关键时刻警方到场将柳成俊与白文刚双双逮捕。

得知是柳成勋报警抓柳成俊，一股背叛感朝曹恩枝袭来。然而，事情很快就反转，柳成勋拿了郑万春遭丢下楼的影片交予警方，确认杀害郑万春一家的是白文刚，不是柳成俊。从柳成俊与父母的对话亦可知，柳成俊打算报警是为了远离白文刚，先保护柳成俊不受伤害，岂知反将两人关在一起。白文刚做掉姜刑警后随即对柳成俊下手，却激发了柳成俊的暴力因子。



白文刚被逮，然后呢？小丑连续杀人案的真凶是谁仍是谜……不过，尾声镜头刻意特写柳成勋和凶手有同款的鞋子，还花了时间描述柳成勋雕刻的过程。柳成勋终於雕好了五只人偶，7号、11号、12号、13号、与24号。



柳成勋清楚的记得希望育幼院孩子的号码，他会是其中哪一位？据预告显示，柳成俊可能根本不是13号郑允宰！这又是怎么回事？那他怎么以为自己叫允宰，也有那条允宰有过的项炼呢？

▼第9集预告（下一个目标是曹恩枝！）



还有一个蛛丝马迹值得注意，就是柳成勋与陪审团中的郑仁成疑似交换眼神，这又是什么意思？难道从头到尾不只一个人犯下吗？若两位是五个孩子中的两个，扣除已亡故的24号与7号，剩下还有一个？



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