Super Junior大馬演唱會「除衫」觸禁忌！粉絲會緊急號召全平台秒刪記錄，齊心保護哥哥

Super Junior全球巡演《SUPER SHOW 9》吉隆坡站本月10日在馬來西亞順利舉辦，期間始源和利特在台上脫掉上衣秀出腹肌，不料此舉竟觸犯當地大忌！

Super Junior每次演唱會都跟歌迷積極互動玩到盡興，大馬場次也不例外，例如銀赫一有機會就拍始源翹臀、佔盡便宜，東海則大放飛吻引歌迷尖叫連連，圭賢則在《Devil》跳錯舞步被神童發現，兩人一起在台上笑場。

而當晚氣氛最高潮也許是始源脫掉上衣秀出腹肌的一幕，不過遺憾的是，現場以外的粉絲也許永遠無法在SNS上看到了！



原來演唱會次日大馬應援會便發出公告，請求大家刪除SNS上關於利特和始源裸上身的照片。 因為馬來西亞大部份人信仰伊斯蘭教，演唱會上裸上身是宗教大忌，為避免宗教局找上主辦方、影響今後SJ再來馬來西亞演出，所以懇請大家刪除相片以保護主辦方及SJ。



公告發出不久後相關照片立即從網上絕跡，足可見E.L.F對哥哥們的關愛和保護，以及粉絲間的團結一心。

此外，Super Junior下一站就是香港，不少香港歌迷上網表示：「哥哥們在這裡儘管脫衣，沒有任何問題！」XD香港場將於11月19日和20日在亞博館舉辦，明日（10月17日）開始售票。



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