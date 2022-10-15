30年前到底發生什麼事！《爭鋒相辯》左時白多年傷痛竟與張基道不謀而合，與盧昔意接連被視為兇嫌（EP.7-8）

《爭鋒相辯》本週播出第7、第8集，劇情已來到後半段，有了驚人進展。

（以下涉及劇透）



盧昔意某晚來到山谷手工餃子用餐，意外得知老闆和左時白是兄弟，也從左時白口中得知老闆背後的故事。「我在30年前，就已經死了。」原來老闆的妻子30年前已過世，這些年來老闆總是想自我了斷卻下不了手。隨後揭曉，張基道掛念30年的初戀也正好是餃子店老闆之妻，名「希粹」，張基道見左時白便覺得他和希粹很像。



以女子「希粹」為開頭，7、8集透露了不少關於30年前的線索。左時白似乎知道雜貨店奶奶的故事，知道她在等待30年沒有回家的孩子「殷希」。左時白見到張基道的父親張炳川便想起小時候遇過的「金先生」，時空大約也在30年前。據盧昔意父親盧庾徹的調查，張基道、曹賢植、尹碩久與「金先生」四人往來密切，金先生難道就是張炳川？而左時白有可能是失蹤的孩子「殷希」嗎？也是希粹的兒子？



繼曹賢植、尹碩久與朴康日之後，全在浩局長也遇害，不過逃過死劫。不久網路上便有傳聞曹賢植是盧昔意所下的毒手，左時白挺身而出阻止她被網友騷擾。輪到左時白被驗出DNA和尹碩久現場的相符，盧昔意也二話不說替他作證。



由於左時白答應了幫助張基道選舉，張基道便聯絡檢方放走左時白。左時白走出警局，盧昔意質問他人是他殺的，左時白竟承認：「是。」第8集戛然而止。

左時白就是所有事件的兇手嗎？有網友認為沒有錯，但有網友持不同看法，猜測的方向大致有二：一、餃子店老闆收留的失意之人是兇手，二、兇手是盧昔意，盧昔意可能有雙重人格之類的問題而不記得犯罪，左時白知道之後認同她的私刑正默默守護她。

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