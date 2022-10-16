李彩演不是被D社拍到緋聞，而是被發現上班兩腳襪子穿錯！網友笑：新造型？

請大家提醒彩演襪子要穿對XD

韓國演藝圈知名姊妹檔姐姐彩演、妹妹彩領已以ITZY出道活動、深受大眾喜愛，大家也一直引頸期盼彩演的動向！敲碗多時如今終於捎來好消息，以SOLO歌手之姿出道！



LEE CHAE YEON 1st Mini Album

[HUSH RUSH]



Influencer



Coming Soon

2022. 10. 12 PM 6#이채연 #LEECHAEYEON #HUSHRUSH pic.twitter.com/TrWcbYBJuy — 이채연(LEE CHAE YEON) Official (@official_LCY) October 9, 2022

當初以IZ*ONE身分出道後，彩演過了數年才終於Solo出道。粉絲等的辛苦，彩演自己也表示：很著急！大家都深怕一塊瑰玉就這樣被埋藏起來，幸好如今盼來了SOLO《HUSH RUSH》，消息一出各界都叫好～



近日Dispatch拍下彩演的上班照，自然舒適的造型，顯得彩演超可愛！然而D社竟眼尖的發現，彩演的襪子兩隻是不一樣的！還被放大了XD 照片一出網友全大叫：超可愛～還笑說是新造型嗎？



彩演在節目《it's Live》上展現精彩歌喉，你看了嗎？開頭介紹也好可愛，看過才能體會！



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