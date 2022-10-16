李彩演不是被D社拍到绯闻，而是被发现上班两脚袜子穿错！网友笑：新造型？

李彩演不是被D社拍到绯闻，而是被发现上班两脚袜子穿错！网友笑：新造型？

明星   2022年10月16日   星期日11:00   Lorrie  

（封面图源：Twitter@official_LCY）

请大家提醒彩演袜子要穿对XD

韩国演艺圈知名姊妹档姐姐彩演、妹妹彩领已以ITZY出道活动、深受大众喜爱，大家也一直引颈期盼彩演的动向！敲碗多时如今终於捎来好消息，以SOLO歌手之姿出道！

当初以IZ*ONE身分出道后，彩演过了数年才终於Solo出道。粉丝等的辛苦，彩演自己也表示：很著急！大家都深怕一块瑰玉就这样被埋藏起来，幸好如今盼来了SOLO《HUSH RUSH》，消息一出各界都叫好～

近日Dispatch拍下彩演的上班照，自然舒适的造型，显得彩演超可爱！然而D社竟眼尖的发现，彩演的袜子两只是不一样的！还被放大了XD 照片一出网友全大叫：超可爱～还笑说是新造型吗？

彩演在节目《it's Live》上展现精彩歌喉，你看了吗？开头介绍也好可爱，看过才能体会！

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