一個比一個慘！6位被家人「吸血」的明星，沒有最奇葩只有更奇葩！網友心疼：快逃

有些人的父母是天使，有些人的爹娘則是吸血鬼。

最近藝人朴修弘一家的新聞在韓網鬧得沸沸揚揚，網友們震驚於他親哥一家以及父母對他長達40年的情緒勒索與打壓，親哥侵吞他百億財產不說，還瞞著他買下巨額人身保險，受益者則為自己一家，連侄子都恬不知恥地對叔叔說「叔叔，以後你的財產都是我的」。 不僅如此，朴修弘的父母對大兒子壓榨二兒子一事多年來不聞不問，甚至在朴修弘起訴出庭時，親爸直接辱罵、毆打他，朴修弘傷心到當場昏厥。 而朴修弘醒來之後的第一件事情就是想修復自己和母親之間的關係。 對於朴修弘的委屈，網友們哀其不幸的同時又怒其不爭，憤懣地表示「一家子吸血鬼，應該趕緊逃離才對」。



被家人當做搖錢樹的事例其實在韓演藝圈並不少見，「TROT女王」張允瀞就是其中之一。張允瀞出生在一個重男輕女的家庭，2004年憑藉一曲《哎呀》紅遍全韓國，成為最吸金的TROT女王，廣告代言、商演活動接到手軟。 2013年張允瀞在節目上自爆出道多年所得演出費全都交給媽媽打理，10年積蓄被對方揮霍一空，還倒欠銀行10億（韓幣，下同），弟弟更是因為金錢污蔑她雇兇弒母。好在張允瀞為人果斷，下定決心斷絕了母女關係，離開了原生家庭。



無獨有偶，影后金惠秀的媽媽也十分難纏。 金母嗜錢如命，直接把女兒當成搖錢樹，金惠秀出道多年辛勤拍戲都是為了替母還債。 而她和柳海真的戀情告吹也曾有人爆料全是因金母阻撓，甚至用絕世手段逼迫兩人分手。 不僅如此，金母還以金惠秀的名義借錢不還，金額高達13億。 看到母親幾十年來不知悔改，還變本加厲，心灰意冷的金惠秀發佈聲明表示早在多年前她和母親就斷絕了關係，不再替對方承擔任何債務。



具荷拉的母親也是個奇葩。 在具荷拉9歲時，具母就拋棄孩子離家出走，卻在女兒離世後現身，大鬧靈堂爭奪50億遺產。 這件事情也直接促使了《具荷拉法》的頒發，法案的核心內容，就是「父母若棄養子女，將喪失財產繼承權」。



韓韶禧同樣背負著沉重家庭史。 韓韶禧近兩年事業如日中天，但她的母親卻欠下巨額債務後失聯，孝順的她一直替母還債。 韓母絲毫不覺得內疚，一而再，再而三地利用女兒名義借錢，最終被韓媒曝光，連累韓韶禧被罵，最後韓韶禧不得不發佈聲明，與「渣媽」割裂，表示不再替她還錢。



張根碩則是被親媽坑慘，導致事業受阻的例子。 張父轉行失敗，背負了不少外債。 張根碩從5歲就就入行替父還債，好在他很有明星潛力，小小年紀就開始走紅，事業也逐漸步入正軌。 然後就在他事業正風聲水起之時，張媽於2015年、2021年1月兩次捲入偷稅嫌疑，最終被法庭有期徒刑二年六個月，緩刑四年。 雖然張根碩一再表示自己毫不知情，但無法打消民眾的懷疑，他也人氣一落千丈，跌下了神壇。



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