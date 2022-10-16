本月少女Chuu自曝辛苦工作一年仍零收入！壓力太大吃爆辣再催吐，家人不理解反吐槽「忍著」

當紅女愛豆的收入竟然為零？ ！

CHUU是女團本月少女裡的人氣成員，自己擁有粉絲數高達114萬的YouTube頻道，更作為嘉賓活躍在綜藝節目上，並手握多個廣告代言，這樣的資源任誰都會覺得她一定賺得盆滿缽滿，哪知Chuu卻爆料去年自己的收入為零。



Chuu做客吳恩英的《黃金諮詢所》時候坦白了令人震驚的事實，不僅去年毫無收入，還與母親斷聯生活了6個月。 Chuu透露自己去年因為沒有收入，而買食物又是一筆巨大的開支，於是就經常控制飲食，養成了通過吃辣來一次性舒緩情緒和壓力的不良習慣。 Chuu還擔心吃多了發胖，事後又會催吐，身體已經產生了明顯的排斥反應，甚至出現呼吸困難的現象，還曾經出現身體變得僵硬而被送急診，手也會一直發抖，令她十分後怕。 她的辛酸遠不止於此，面對生活和工作兩大壓力，Chuu遇到難題時就向家人尋求支持，沒想到家人卻說：「即使吃虧，你最好忍耐一下。 」得不到家人支持的她身心疲憊，也因此和媽媽斷聯了6個月。 根據Chuu的描述，吳恩英博士分析她的這類行為其實就類似於自殘，其實也是抑鬱症的一種表現。



得知這一消息的粉絲們為Chuu抱不平，心疼擔憂她身體狀況的同時還質疑2021年-2022年她拍攝過包括飲料、補習班、農心泡麵、信用卡等多個知名品牌的廣告，為何一分錢沒拿到？ 大家由此聯想到之前本月少女首爾演唱會，Chuu也不在名單之內，Chuu又和經紀公司Block Berry Creative合約紛爭的事情。 Chuu認真工作一年卻沒收入很可能是受到了經紀公司的惡意壓榨，紛紛要求Block Berry Creative娛樂解釋清楚。 眾人也留言支持Chuu：「這種程度應該起訴了」、「公司就是在剝削她，還不放她走」、「太可憐了」、「誰能幫幫她啊」等。



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