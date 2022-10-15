[分集劇情]《精神教練諸葛吉》「人活在世上，總要有個無條件挺你的人」李瑜美鄭宇陷入三角戀情（EP9－10）

[有雷]《精神教練諸葛吉》李瑜美與游泳金牌前男友一同參與射箭隊移地訓練，兩人都順利擺脫了谷底低潮而有所成長。李戊傑再度告白想重新開始，但李瑜美卻直球告白教練鄭宇！惡質教練竟然重新回到國家隊，滑冰選手們再度陷入恐慌！

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《精神教練諸葛吉》滑冰選手車佳乙（李瑜美飾）與前男友參與了射箭隊移地訓練，教練們也一起隨行。這次諸葛吉（鄭宇飾）留意到了一位情緒似乎不太穩定的射箭高手，轉動著手中的幸運戒指卻射不出最終致勝的一箭。原來那是她父親的遺物，對於父親意外離世時她正奪得金牌，沒能見到最後一面卻成了她的罪惡感。車佳乙也有一樣的心痛過往，恨自己為何在父親面前表現出對滑冰的興趣，讓父親為了培養她的費用而再度站上擂台，發生拳擊手常見的腦部病變，她向諸葛吉說出過往而嚎啕大哭。



諸葛吉仍專注訓練游泳選手李戊傑順利入水，但始終失敗，車佳乙還鼓勵前男友可以試著面對自己的痛苦哭出來，雖然丟臉卻有種成長的感覺。諸葛吉更瞞著其他教練，自己帶選手們外出野營，還帶來Band表演鼓舞人心，讓金牌射箭選手終於放下心中的大石。車佳乙在接下來的訓練中，希望單純找回自己熱愛滑冰的心，更是突破自我創下好成績，她開心地想與諸葛吉和李戊傑分享，卻失足落水，李戊傑二話不說跳入水中搶救，諸葛吉驚訝的發現他竟能順利入水了！



大家正在慶幸國家隊終於招聘新教練，沒想到盼到的卻是原本的惡質教練吳達成，原本任職人權中心的具泰萬（權律飾）成了冰上聯盟的總負責人，力保惡質教練回來，當教練看見了車佳乙的好成績，便希望她成為隊伍中的王牌，表示可以利用戰術成就她得到金牌，車佳乙卻一口拒絕，更因此被自己的哥哥痛罵。



車佳乙也鼓勵隊友照自己的意願享受滑冰，於是大家漸漸不聽從教練的戰術，而自己找出適合的路徑前進，教練又再度氣瘋飆罵。諸葛吉也及時趕到為車佳乙出氣，此時車佳乙大受感動還直球告白「教練我愛你」，讓諸葛吉頓時手足無措慌張了起來！



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