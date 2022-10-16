韓國「國防部經紀公司」又推出了一位帥哥愛豆XD！每一幀都拍出了電影的效果，側顏爆帥

軍裝下的男人，果然張張都是經典！

要說韓國最厲害的「經紀公司」，不是SM、YG、JYP三大社，也不是NAMOO ACTORS和SOOP，而是韓國國防部，不管你是多紅的男歌手、男演員、男愛豆，通通都要入伍服役，收編了一大波帥哥藝人的國防部，被網友們戲稱為「國防部經紀公司」。 另外，不管你入伍前是野獸派、病嬌美路線，還是清新少年風，經過軍隊洗禮的男星們都會實現180度大蛻變，各個硬漢氣質爆棚，男友力MAX！！



엄마가 민호 영화찍으러 군대갔녜ㅋㅋㅋ 스플레시 경험도 물론 작용했겠지만, 전혀 다른 자세의 다이빙도 한치의 오차가 없네 얜.. 아무리 봐도 땅에 서있는 것 같은 흔들림없는 편안함...시밍스... 이렇게 교과서 예시같고ㅋㅋ 울 미농 해병대의 레전드로 남아랏!! pic.twitter.com/GvtNTbmU8s — 달콤찡 (@SSM_Dalkom) May 13, 2019

男團ONF成員曉珍近期一組軍隊官方活動照一曝光，瞬間燃爆全網，張張如同電影大片，質感爆棚。 身穿迷彩作戰服的曉珍戴著鴨舌帽亮相，和戰友們在雨中演出。 去年12月入伍，已經在軍隊待了近一年的曉珍眼神中帶著堅毅，五官輪廓清晰，身穿軍裝英姿颯爽，可以說是帥到沒朋友！太有安全感了，man到爆。



此外，曉珍還為熱播韓劇《女神降臨》演唱過OST《BeforeToday is Over》。



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