韓國「國防部經紀公司」又推出了一位帥哥愛豆XD！每一幀都拍出了電影的效果，側顏爆帥

韓國「國防部經紀公司」又推出了一位帥哥愛豆XD！每一幀都拍出了電影的效果，側顏爆帥

明星   2022年10月16日   星期日10:50   Tracy  

（封面圖源：fb@온앤오프）

軍裝下的男人，果然張張都是經典！

要說韓國最厲害的「經紀公司」，不是SM、YG、JYP三大社，也不是NAMOO ACTORS和SOOP，而是韓國國防部，不管你是多紅的男歌手、男演員、男愛豆，通通都要入伍服役，收編了一大波帥哥藝人的國防部，被網友們戲稱為「國防部經紀公司」。 另外，不管你入伍前是野獸派、病嬌美路線，還是清新少年風，經過軍隊洗禮的男星們都會實現180度大蛻變，各個硬漢氣質爆棚，男友力MAX！！

男團ONF成員曉珍近期一組軍隊官方活動照一曝光，瞬間燃爆全網，張張如同電影大片，質感爆棚。 身穿迷彩作戰服的曉珍戴著鴨舌帽亮相，和戰友們在雨中演出。 去年12月入伍，已經在軍隊待了近一年的曉珍眼神中帶著堅毅，五官輪廓清晰，身穿軍裝英姿颯爽，可以說是帥到沒朋友！太有安全感了，man到爆。

此外，曉珍還為熱播韓劇《女神降臨》演唱過OST《BeforeToday is Over》。
（圖源：STONE MUSIC）

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