令人羨慕的福利！《以吾之名》上線1週年，韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周出席紀念活動與粉絲近距離互動

令人羨慕的福利！《以吾之名》上線1週年，韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周出席紀念活動與粉絲近距離互動

韓劇   2022年10月16日   星期日10:19   Hui  

（封面圖源：Twitter@infinity_myname、IG@park_hee_soon）

看到《以吾之名》劇組合體好激動！

Netflix原創劇《以吾之名》描述一個加入組織尋找殺害父親兇手的「尹智友」，以新名字潛入警方成為臥底警察，揭開父親死亡背後的真相與秘密。由韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周等人主演，於去年（2021年）10月15日全球上線。

昨日，正是《以吾之名》上線1週年的日子，首爾某個咖啡廳舉行紀念活動，以電視劇的海報、照片和小卡等佈置，吸引大批粉絲前來朝聖。

令人激動的是，主演們也都來了！韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周在海報牆前留下合照。

「人生四格照」超級可愛的 > <

就是這麼近距離！好羨慕去到現場的粉絲們啊～

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