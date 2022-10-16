令人羨慕的福利！《以吾之名》上線1週年，韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周出席紀念活動與粉絲近距離互動

看到《以吾之名》劇組合體好激動！
Netflix原創劇《以吾之名》描述一個加入組織尋找殺害父親兇手的「尹智友」，以新名字潛入警方成為臥底警察，揭開父親死亡背後的真相與秘密。由韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周等人主演，於去年（2021年）10月15日全球上線。
#아이오쓰리 성수사거리점#Netflix #마이네임1주년 기념이벤트— 아이오쓰리(io3)with 포토부스 (@cafe_io3) October 16, 2022
10.15-10.16
마이네임 1주년을 함께 축하해주세요~!!
<event>
주말 11:00am~19:30pm
막날 11:00am~16:30pm(매장영업 19:30pm마감)#넷플릭스 #마이네임 #myname #한소희 #박희순 #안보현#INFINITY_ENDLESS#REMEMBER_MY_NAME pic.twitter.com/2AN6NN1jrP
昨日，正是《以吾之名》上線1週年的日子，首爾某個咖啡廳舉行紀念活動，以電視劇的海報、照片和小卡等佈置，吸引大批粉絲前來朝聖。
— (@infinity_myname) October 15, 2022
마이네임 배우님들 단체샷 업로드 합니다.
#INFINITY_ENDLESS #REMEMBER_MY_NAME#한소희 #박희순 #안보현 #이학주 #장률 pic.twitter.com/HnMa1YbEZB
令人激動的是，主演們也都來了！韓韶禧、朴喜洵、安普賢、李學周在海報牆前留下合照。
— (@infinity_myname) October 15, 2022
마이네임 1주년을 맞이해 배우님들이 마이네임 카페를 방문해 주셨습니다.
#INFINITY_ENDLESS #REMEMBER_MY_NAME#한소희 #박희순 #안보현 #이학주 #장률 pic.twitter.com/IxBegz04G6
「人生四格照」超級可愛的 > <
윤지우 최무진 화해했대.....— 스티 (@sty_myname) October 15, 2022
내가 이걸 보다니ㅠㅠ이걸ㅠㅠㅠ이제 사이좋게 지내 마이네임2에서 보자구#박희순 #한소희 pic.twitter.com/dnN2vPd2Xy
이거 순이가 뭐라하는지 해석해주실 분— 스티 (@sty_myname) October 15, 2022
-몸은 괜찮아?
-네 지금 작품........휴식하고,,
난 이렇게 들림pic.twitter.com/gdDOdZWtY4
就是這麼近距離！好羨慕去到現場的粉絲們啊～
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