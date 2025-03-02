男團ONF出道8年來首次在無線台音樂節目奪冠！一同入伍、退伍的他們終於成功了

ONF 一共花了2766天，這個音樂節目《Music Bank》的冠軍獎盃，真的得來不易啊！TAT

男團 ONF 出道 8 年來首次在無線台音樂節目奪冠！他們在2月28日播出的 KBS 2TV《Music Bank》（音樂銀行）中，以正規二輯 Part 1《ONF: MY IDENTITY》主打歌〈The Stranger〉獲得 1 位。



▼〈The Stranger〉MV，目前累積1110萬次觀看：



這是 ONF 出道 2766 天以來，首次在無線台音樂節目奪冠。他們表示：「多虧了 FUSE（粉絲名），我們才能獲得這個珍貴的獎項，真的非常感謝。」並向一路支持並努力付出的工作人員及家人表達了感謝之意。

▼《Music Bank》完整舞台表演：



▼公佈冠軍一位的片段：



《ONF: MY IDENTITY》是繼 2021 年 2 月發行的正規一輯《ONF: MY NAME》後，相隔 4 年推出的正規專輯。

主打歌〈The Stranger〉是一首展現強烈放克節奏的流行歌曲，蘊含著「我們將走出專屬於自己的道路」的決心。成員珉均參與作曲，WYATT 負責作詞。



ONF 憑藉這張專輯創下自身最高初動銷量紀錄，並登上 Circle Chart 專輯榜 1 位。此外，〈The Stranger〉也在韓國各大音源排行榜奪冠，並登上 Circle Chart 下載榜 1 位，展現了極高人氣。



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