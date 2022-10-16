韩国「国防部经纪公司」又推出了一位帅哥爱豆XD！每一帧都拍出了电影的效果，侧颜爆帅

军装下的男人，果然张张都是经典！

要说韩国最厉害的「经纪公司」，不是SM、YG、JYP三大社，也不是NAMOO ACTORS和SOOP，而是韩国国防部，不管你是多红的男歌手、男演员、男爱豆，通通都要入伍服役，收编了一大波帅哥艺人的国防部，被网友们戏称为「国防部经纪公司」。 另外，不管你入伍前是野兽派、病娇美路线，还是清新少年风，经过军队洗礼的男星们都会实现180度大蜕变，各个硬汉气质爆棚，男友力MAX！！



엄마가 민호 영화찍으러 군대갔녜ㅋㅋㅋ 스플레시 경험도 물론 작용했겠지만, 전혀 다른 자세의 다이빙도 한치의 오차가 없네 얜.. 아무리 봐도 땅에 서있는 것 같은 흔들림없는 편안함...시밍스... 이렇게 교과서 예시같고ㅋㅋ 울 미농 해병대의 레전드로 남아랏!! pic.twitter.com/GvtNTbmU8s — 달콤찡 (@SSM_Dalkom) May 13, 2019

男团ONF成员晓珍近期一组军队官方活动照一曝光，瞬间燃爆全网，张张如同电影大片，质感爆棚。 身穿迷彩作战服的晓珍戴著鸭舌帽亮相，和战友们在雨中演出。 去年12月入伍，已经在军队待了近一年的晓珍眼神中带著坚毅，五官轮廓清晰，身穿军装英姿飒爽，可以说是帅到没朋友！太有安全感了，man到爆。



此外，晓珍还为热播韩剧《女神降临》演唱过OST《BeforeToday is Over》。



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