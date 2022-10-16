本月少女Chuu自曝辛苦工作一年仍零收入！压力太大吃爆辣再催吐，家人不理解反吐槽「忍著」

当红女爱豆的收入竟然为零？ ！

CHUU是女团本月少女里的人气成员，自己拥有粉丝数高达114万的YouTube频道，更作为嘉宾活跃在综艺节目上，并手握多个广告代言，这样的资源任谁都会觉得她一定赚得盆满钵满，哪知Chuu却爆料去年自己的收入为零。



Chuu做客吴恩英的《黄金谘询所》时候坦白了令人震惊的事实，不仅去年毫无收入，还与母亲断联生活了6个月。 Chuu透露自己去年因为没有收入，而买食物又是一笔巨大的开支，於是就经常控制饮食，养成了通过吃辣来一次性舒缓情绪和压力的不良习惯。 Chuu还担心吃多了发胖，事后又会催吐，身体已经产生了明显的排斥反应，甚至出现呼吸困难的现象，还曾经出现身体变得僵硬而被送急诊，手也会一直发抖，令她十分后怕。 她的辛酸远不止於此，面对生活和工作两大压力，Chuu遇到难题时就向家人寻求支持，没想到家人却说：「即使吃亏，你最好忍耐一下。 」得不到家人支持的她身心疲惫，也因此和妈妈断联了6个月。 根据Chuu的描述，吴恩英博士分析她的这类行为其实就类似於自残，其实也是抑郁症的一种表现。



得知这一消息的粉丝们为Chuu抱不平，心疼担忧她身体状况的同时还质疑2021年-2022年她拍摄过包括饮料、补习班、农心泡面、信用卡等多个知名品牌的广告，为何一分钱没拿到？ 大家由此联想到之前本月少女首尔演唱会，Chuu也不在名单之内，Chuu又和经纪公司Block Berry Creative合约纷争的事情。 Chuu认真工作一年却没收入很可能是受到了经纪公司的恶意压榨，纷纷要求Block Berry Creative娱乐解释清楚。 众人也留言支持Chuu：「这种程度应该起诉了」、「公司就是在剥削她，还不放她走」、「太可怜了」、「谁能帮帮她啊」等。



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