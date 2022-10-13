時隔4年，SM娛樂終於重啟萬聖節線下派對！一年一度變裝狂歡引全球粉絲期待

SM娛樂每年舉辦萬聖節派對已經成為傳統，但近幾年為避免人群聚集而改成由藝人各自PO照，總覺得少了很多氣氛。 終於，今年的派對又要回到線下面對面形式啦！

SM娛樂今日接受媒體採訪時透露稱，將在本月底舉辦SMTown Wonderland 2022年萬聖節派對，距離上一次的2018年已時隔4年之久。

SM娛樂萬聖節派對的開端是從2012年幾位所屬藝人的小型聚會，現場照片和影片公開後引起很多人關注，2013年SHINee成員們從頭到腳盛裝打扮更是掀起一輪話題。為了獲得當年萬聖節派對的冠軍，SM藝人們對變裝這件事越來越用心、水準也越來越高，華麗扮相每每引起全球粉絲關注。 到了2015年，SM娛樂乾脆為萬聖節派對建立了官方SNS，專門分享所屬藝人們的變裝大狂歡。



可惜因為疫情關係關係，2019和2020年都沒有舉辦萬聖節派對，2021年則是以線上形式進行，並以冠軍名義將獎金捐給慈善團體、發揮善良影響力。

btw，去年的冠軍一共有8人，造型全都超級精良用心！其中MASTER獎、鑽石獎、鉑金獎分別由溫流的邪惡企鵝人、辰樂的鬼修女、神童的《魷魚遊戲》大頭娃摘得：







金銀銅獎則依次是Giselle的小丑女Harley Quinn、廷佑X泰容的暮光之城CP，以及YERI和TEN的《宮》女主角和《黑執事》謝爾。







時隔4年終於可以面對面party，不知SM娛樂的大家又會想出什麼驚人的idea呢？ 超期待啦！



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