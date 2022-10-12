本尊與分身難得同框！希澈超愛模仿演員金秉玉被說是「雙胞胎」，連媽媽都認證！

希澈老了該不會就是金秉玉的樣子吧XD

希澈總愛在各大節目上模仿演員金秉玉，尤其在《認識的哥哥》裡表演過了無數次，每每都會強調自己「和金秉玉很像」。沒有錯，兩人都有深邃雙眼皮和圓潤雙眼，只要希澈髮型稍微模仿金秉玉，就簡直如出一轍啊！



希澈出演的實境秀《我家的熊孩子》最新一集EP.313，他來到金秉玉家拜訪，兩人繼2017年節目《史劇劇本研讀秀－王和女人》再度同框，肯定要提到撞臉傳聞啊！希澈馬上撥了撥頭髮，模仿金秉玉在《向日葵》裡梳油頭的角色：「喔，吳泰植──」金秉玉看了驚呼，也馬上還原角色！



《親切的金子》經典牧師角色當然也要來一段，媽媽看了笑得合不攏嘴，曾親眼看過希澈在《認哥》模仿的張聖圭也笑出來。要知道，希澈媽媽可是認證希澈與金秉玉是雙胞胎啊！竟說：「同個模子刻出來的。」XD



金秉玉接著曬出高中時期和過去及肩長髮相片，希澈直呼：「這個髮型我也做過，這個和我真的很像！」旁邊一同拜訪金秉玉家的朴俊奎認證：「兩個人真的很像！」



▼快來看這段影片吧！也複習複習希澈在《認哥》模仿不膩的金秉玉經典角色！





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