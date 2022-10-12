本尊与分身难得同框！希澈超爱模仿演员金秉玉被说是「双胞胎」，连妈妈都认证！

希澈老了该不会就是金秉玉的样子吧XD

希澈总爱在各大节目上模仿演员金秉玉，尤其在《认识的哥哥》里表演过了无数次，每每都会强调自己「和金秉玉很像」。没有错，两人都有深邃双眼皮和圆润双眼，只要希澈发型稍微模仿金秉玉，就简直如出一辙啊！



希澈出演的实境秀《我家的熊孩子》最新一集EP.313，他来到金秉玉家拜访，两人继2017年节目《史剧剧本研读秀－王和女人》再度同框，肯定要提到撞脸传闻啊！希澈马上拨了拨头发，模仿金秉玉在《向日葵》里梳油头的角色：「喔，吴泰植――」金秉玉看了惊呼，也马上还原角色！



《亲切的金子》经典牧师角色当然也要来一段，妈妈看了笑得合不拢嘴，曾亲眼看过希澈在《认哥》模仿的张圣圭也笑出来。要知道，希澈妈妈可是认证希澈与金秉玉是双胞胎啊！竟说：「同个模子刻出来的。」XD



金秉玉接著晒出高中时期和过去及肩长发相片，希澈直呼：「这个发型我也做过，这个和我真的很像！」旁边一同拜访金秉玉家的朴俊奎认证：「两个人真的很像！」



▼快来看这段影片吧！也复习复习希澈在《认哥》模仿不腻的金秉玉经典角色！





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