朴敏英緋聞男友竟是假富豪！D社獨家採訪：「房跟車是別人的、手錶是假貨，分手因不想阻礙她的演藝事業」

D社前段時間爆料演員朴敏英與神秘富豪姜鍾賢交往，稱男方擁有多家公司及豪車名錶、高級公寓，然而在今天公開的後續報道中，富豪人設竟被徹底推翻，並加上癡情形象。

9月底D社報導稱朴敏英正在與隱形富豪姜鍾賢交往，稱姜有3家上市公司但都借用別人名義，還曾因詐騙等被判刑。 次日朴敏英經紀公司發聲明稱兩人已經分手，朴敏英姐姐也打算辭去姜鍾賢公司的社外理事職位。

今天D社又爆出驚人消息：根據對姜鍾賢的獨家采訪，漢南洞公寓、世界級豪車、高級手錶居然全都是假的，再次引起大量討論。



關於價值95億韓元的漢南洞高級公寓，姜表示並非他本人所有：「只是暫時借住在朋友家，此外也會住其他朋友家。」

之前報道提到姜擁有法拉利、藍寶堅尼、邁巴赫、賓士、勞斯萊斯等多輛豪車，車牌均以8開頭。 但姜鍾賢在採訪中表示：法拉利是投資人J的，停在這個公寓只是因為這裡登記停車比較容易，J平時則開賓士。再說車牌號8開頭的邁巴赫，姜鍾賢表示是朋友高爾夫球選手「安成賢」（音）的車，兩人關係很好所以常借來開。 D社質疑姜年紀比安成賢小、為何直呼對方名字，姜鍾賢：「啊……我做手機事業時都跟別人說我是80年的，所以習慣了......」

至於手錶，D社之前得到的消息是姜擁有5隻不同顏色的Richard Mille、每隻價格上看10億韓元，但姜鍾賢在采訪中表示：5隻全部是假貨。

姜鍾賢還有一名隨行秘書，偶爾也幫朴敏英跑行程。 姜鍾賢支付秘書薪水的方式也令人意外：「晚上在網上賣手機，有時候一天賣出幾百隻，就賺進幾千萬。」 姜鍾賢在2016年因私募債券被判定信用不良、禁止金融交易，所以都收取現金。 姜鍾賢表示直到現在還會在淩晨上網賣手機，用這個方法還了不少債。

據悉姜鍾賢在D社爆料當天就找來D社辦公室大呼委屈：「我真的沒有錢，如果有的話為何到現在還是信用不良者呢？」 稱他送給朴敏英的禮物只有一個CHANEL包包、沒有豪車，反而是朴敏英送他更多。

D社表示姜鍾賢公開這些內容是為了朴敏英。 姜鍾賢稱朴敏英非常喜歡演戲、不希望她的演員事業因自己受阻，所以在D社爆料次日見面後決定分手：「新聞怎麼寫我都無所謂，只希望不要再提到朴敏英。」 D社認為姜鍾賢也許是個騙子，但對待愛情確實是一片真心。

韓網友看後傻眼：「這是真愛...」、「好窮酸」、「結論是有一幫有錢朋友而已？ 瘋了吧kkk」、「凌晨在漢南公寓賣手機？ kkk」、「夜裡賣手機給女友買名牌包，好偉大的愛情啊」、「D社應該多挖這種新聞」、「女明星和騙子交往也是一種流行嗎？」 、「騙子也是天生技能啊，搞得超複雜」、「採訪前都不跟律師討論嗎？ 說辭十分混亂，癡情形象會不會也只是偽裝而已呢」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞