D社曝光朴敏英與神秘富豪新戀情！拍到兩人約會照，還提到是雙方父母都認可的情侶

今日（28日），D社公開朴敏英和一名男子的約會照。

該男子是1982年出生的神秘新興富豪姜鍾賢（音，강종현）。D社稱8月3日朴敏英在結束芭蕾舞課後，搭車前往該男子的老家（原州），晚上兩人從家中出門，男方母親也現身送行，朴敏英和男方母親摟腰和搭肩膀說再見，看起來非常親密。之後，兩人前往首爾清潭洞（朴敏英和父母一起住的高級別墅），連續訪問雙方的家，是雙方父母都認可的情侶。

D社更對該男子進行2個月的調查，提到姜鍾賢有著3家上市公司，但在任何有關公司的資料中，他的名字都不會出現。這3家上市公司的（表面）代表是妹妹姜智妍，姜鍾賢沒有表露自己。而D社還提到姜鍾賢在2013年至2014年期間曾捲入詐騙案，因詐騙和偽造私人文件等被起訴，被判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年，還下令進行80小時的社會服務。



隨著戀愛傳聞曝光，朴敏英的所屬社Hook娛樂也回應：「正在確認中！」所屬社預計將在確認事實後發表正式立場。



另外，朴敏英主演的《月水金火木土》已在上週首播，劇中她飾演「崔尚恩」一角，擁有完美外貌、能力、魅力的單身生活幫手。從出生開始就被培養成了完美的人類，她選擇了「單身生活健康者」這一職業，而不是結婚。



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