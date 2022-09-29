朴敏英才傳與神祕富豪交往並有金錢往來，經紀公司稍早否認：「已分手」

朴敏英近日被《Dispatch》（D社）拍到與「神祕富豪」姜鍾賢（강종현音譯）戀愛中，形象一落千丈，稍早朴敏英經紀公司發布聲明表示兩人已分手。

姜鍾賢曾數度捲入詐欺案，也曾入獄服刑2年6個月，D社原本就追蹤他數個月，會拍到他與朴敏英約會完全是偶然。在兩人戀情曝光後，韓媒《SBS演藝新聞》報導朴敏英的姐姐和姜鍾賢疑似是事業夥伴，因為朴敏英姐姐是上市公司INBIOGEN公司外部理事，該公司最大股東即姜鍾賢的妹妹，且姜鍾賢一直以來都被外界懷疑是INBIOGEN實際所有人。

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由於男方的經歷不怎麼光彩，加上雙方家人有事業上的合作，韓國網友大多不看好這段戀情，甚至對朴敏英大失所望，朴敏英與和男方「有金錢上的援助」傳聞亦不脛而走。

朴敏英經紀公司Hook娛樂稍早總算確認了兩位目前的關係，並發布聲明：「朴敏英已和緋聞對象分手，關於傳聞中朴敏英從對方得到許多金錢上的援助，絕非事實，朴敏英姐姐也向INBIOGEN表達了辭去公司外部理事職務的意向。」

韓國網友對此不以為然，認為兩人根本是看事情越鬧越大才分手，留言包括「已經分手了才要辭職，呵呵」、「姐姐為什麼這時候才想走，呵呵呵」、「被報導了才想辭職」。不少網友對兩人分手都直呼「幸好」、「也分太快」，也有網友疑似語帶諷刺的說：「選擇演藝圈生活啊，做得好。」

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