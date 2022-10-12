朴敏英绯闻男友竟是假富豪！D社独家采访：「房跟车是别人的、手表是假货，分手因不想阻碍她的演艺事业」

D社前段时间爆料演员朴敏英与神秘富豪姜钟贤交往，称男方拥有多家公司及豪车名表、高级公寓，然而在今天公开的后续报道中，富豪人设竟被彻底推翻，并加上痴情形象。

9月底D社报导称朴敏英正在与隐形富豪姜钟贤交往，称姜有3家上市公司但都借用别人名义，还曾因诈骗等被判刑。 次日朴敏英经纪公司发声明称两人已经分手，朴敏英姐姐也打算辞去姜钟贤公司的社外理事职位。

今天D社又爆出惊人消息：根据对姜钟贤的独家采访，汉南洞公寓、世界级豪车、高级手表居然全都是假的，再次引起大量讨论。



关於价值95亿韩元的汉南洞高级公寓，姜表示并非他本人所有：「只是暂时借住在朋友家，此外也会住其他朋友家。」

之前报道提到姜拥有法拉利、蓝宝坚尼、迈巴赫、宾士、劳斯莱斯等多辆豪车，车牌均以8开头。 但姜钟贤在采访中表示：法拉利是投资人J的，停在这个公寓只是因为这里登记停车比较容易，J平时则开宾士。再说车牌号8开头的迈巴赫，姜钟贤表示是朋友高尔夫球选手「安成贤」（音）的车，两人关系很好所以常借来开。 D社质疑姜年纪比安成贤小、为何直呼对方名字，姜钟贤：「啊……我做手机事业时都跟别人说我是80年的，所以习惯了......」

至於手表，D社之前得到的消息是姜拥有5只不同颜色的Richard Mille、每只价格上看10亿韩元，但姜钟贤在采访中表示：5只全部是假货。

姜钟贤还有一名随行秘书，偶尔也帮朴敏英跑行程。 姜钟贤支付秘书薪水的方式也令人意外：「晚上在网上卖手机，有时候一天卖出几百只，就赚进几千万。」 姜钟贤在2016年因私募债券被判定信用不良、禁止金融交易，所以都收取现金。 姜钟贤表示直到现在还会在淩晨上网卖手机，用这个方法还了不少债。

据悉姜钟贤在D社爆料当天就找来D社办公室大呼委屈：「我真的没有钱，如果有的话为何到现在还是信用不良者呢？」 称他送给朴敏英的礼物只有一个CHANEL包包、没有豪车，反而是朴敏英送他更多。

D社表示姜钟贤公开这些内容是为了朴敏英。 姜钟贤称朴敏英非常喜欢演戏、不希望她的演员事业因自己受阻，所以在D社爆料次日见面后决定分手：「新闻怎么写我都无所谓，只希望不要再提到朴敏英。」 D社认为姜钟贤也许是个骗子，但对待爱情确实是一片真心。

韩网友看后傻眼：「这是真爱...」、「好穷酸」、「结论是有一帮有钱朋友而已？ 疯了吧kkk」、「凌晨在汉南公寓卖手机？ kkk」、「夜里卖手机给女友买名牌包，好伟大的爱情啊」、「D社应该多挖这种新闻」、「女明星和骗子交往也是一种流行吗？」 、「骗子也是天生技能啊，搞得超复杂」、「采访前都不跟律师讨论吗？ 说辞十分混乱，痴情形象会不会也只是伪装而已呢」。

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