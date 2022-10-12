《不朽的名曲》PENTAGON Kino：車銀優一轉學來就治好我的王子病！

銀優治百病！

最近在KBS節目《不朽的名曲：傳說在歌唱》上，邀來同在演藝圈的好友聊聊彼此。WOODZ曹承衍及PENTAGON成員Kino一同上節目，WOODZ公開提及兩人是藝術高中同學，兩人已相識10年，對彼此非常熟悉，當天還一起帶來舞台！



WOODZ在節目上公開爆料Kino有王子病！他提到Kino自認長著一張帥臉，在學校儼然是個王子，行為舉止也要像殿下一樣！明明可以好好打招呼，Kino卻硬要跟人眨眼示意，讓他超無言XD果然是要當偶像的料！不過Kino說後來自己的王子病治好了，原因就是：車銀優轉學來我們學校！一見到車銀優，他就頓時醒悟誰才是真正的王子，爆笑片段瞬間流傳出來～



臉蛋天才車銀優的高中傳說已傳遍大街小巷，車銀優自己說小時候長得不好看，只是桌上常常有巧克力而已。但據旁人所說，當他在食堂去丟餐盤時，全餐廳會頓時安靜、校園運動會的時候，大家擠到最前排搶著看他，結果讓活動無法繼續！



之前Kino曾和ASTRO成員JIN JIN一同拍攝，JIN JIN問Kino：跟我比較親還是銀優？讓Kino超慌亂～後來說自己和車銀優認識較久，以前念同校時會一起回家、去公司練習，大家也才了解兩人的友情開端。不過這種二擇一問題好像女友會問的：媽媽跟我落水你要救誰？難怪Kino慌到不行～



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