《財閥家的小兒子》高清海報終於來了！破格周更三集，定檔11月18日開播

財閥家族14名成員齊聚一堂，唯獨「他」的顏色與其他人不同，就是被財閥家害死後重生為家族一員的宋仲基啦！海報裡每個人都貌合神離、心懷鬼胎，看起來超級有戲！

JTBC新劇《財閥家的小兒子》今日公開了第一張宣傳海報。 故事定位於80年代，講述為「順陽家」管理企業主風險的秘書尹賢宇含冤被害，重生後變成順陽家的小兒子並展開報復計劃的故事，劇中充滿滴水不漏的懸疑和陰謀、超越想像的繼承鬥爭。

海報裡是順陽家的全家福，大家長「陳陽哲」坐在正中、面色凝重，其他人雖面帶笑容，卻難掩緊張氣氛。 最引人矚目的是以拼貼形式加入合照的尹賢宇，他原本不是這家的一員、就連生活時代也不同，出現原因正是他重生後變成了順陽家的小兒子「陳道俊」。



一般而言韓劇都是每週更新2集或1集，這次《財閥家的小兒子》採取突破性播出方式，從11月18日開始每週五、六、日各公開一集，覺得每週兩集看不夠的朋友們這下可以追個夠啦！

以下介紹陳家上下3代人的關係：

宋仲基飾演的尹賢宇一直以來為順陽家解決各種問題，最終落得背負污名慘遭拋棄的下場，以陳道俊身份回歸後毅然加入繼承權爭奪戰。



宋仲基一人分飾兩角，之前在IG上透露了多個氣質不同的造型：



順陽家第一代：李聖旻飾演順陽家大家長「陳陽哲」，童年貧困的他如今爬上財界第一，冷酷狠毒、對金錢充滿無限渴望，正在準備生涯最後一戰。 金玄飾演其妻「李必玉」。

第二代：尹帝文飾演順陽集團長男、最有力繼承人「陳英基」，金正蘭飾演他不同尋常的夫人「孫正來」。 趙漢哲飾演愛耍小聰明的二兒子「陳東基」，徐在熙飾演他的名門出身妻子「劉智娜」。 金榮在和鄭惠英飾演三兒子夫婦「陳允基」、「李海仁」，也是陳道俊和陳亨俊的父母。金信祿飾演陳陽哲唯一的女兒「陳華英」，金道賢飾演其丈夫、被稱作「男版灰姑娘」的「崔昌濟」。

第三代：金南喜飾演陳陽哲長孫「陳成俊」，姜基棟飾演陳道俊的親哥、熱愛自由的「陳亨俊」，趙慧珠飾演陳陽哲長孫女、能力超強的「陳藝俊」。

另一位女主角申鉉彬因為不是陳家的人，就沒有出現在這張海報中。 《財閥家的小兒子》改編自同名網路小說，由《W-兩個世界》《她很漂亮》導演鄭大胤與《成均館傳綪》《60天，指定倖存者》編劇金泰姬合作打造，期待11月開播啊！

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