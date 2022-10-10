回顾南宫珉&陈雅凛恋爱故事♥ 相差11岁最初仅男方有好感，决定交往那刻陈雅凛开起玩笑差点伤对方心XD

两人在节目上分别提对对方都弥漫著幸福感，超可爱的啦～♥

南宫珉与陈雅凛7日步入礼堂，从恋人升格为夫妻。两人从公开恋爱以来爱得低调，几乎没有公开同框，不过上节目被问到彼此总是有问必答。



南宫珉2015年自编自导短篇电影《Light My Fire》认识了小11岁的模特儿陈雅凛，而后进一步交往，隔年爆出绯闻便承认交往事实。南宫珉与陈雅凛都在节目上说明决定交往的契机，虽然是南宫珉亲自在演员试镜上挑选了5位人选中的陈雅凛，但拍摄电影的过程是没有火花的，直到某次聚餐才搭上线。

演员梁朱浩和南宫珉本为好友，也应邀演出《Light My Fire》，在电影杀青过后，南宫珉才知道梁朱浩也是陈雅凛在经纪公司的演技老师。经由梁朱浩牵线，南宫珉和陈雅凛就在一场聚餐上交换了联络方式。

▼《Light My Fire》剧照，左上为梁朱浩，右上为陈雅凛



梁朱浩似乎隐隐约约发现南宫珉对陈雅凛有好感，有时候就会有意无意的问南宫珉：「雅凛今天会来上表演课，你要一起吃饭吗？」就此促成一段良缘。



陈雅凛详细提及过程，表示南宫珉会问她许多事情，包括有没有男朋友、和兄弟姐妹关系如何，便感受到南宫珉对自己有意思。不过，陈雅凛直言当下自己对南宫珉毫无意思，甚至觉得「很有负担」。



久而久之，陈雅凛被南宫珉的坦率与纯真所感动，渐渐敞开了心房。南宫珉最后用Kakao Talk告白：「我很喜欢你，能相信我一次，和我交往吗？」结果陈雅凛的玩心大起，约南宫珉出来见面却打枪人家！



南宫珉被拒绝后马上装作豁达的问：「那为什么还要见面？」陈雅凛才说是开玩笑的，南宫珉笑了出来：「什么啊，这怎么能够开玩笑？」这天就成了两人的交往「第1天」。



陈雅凛还透露南宫珉私下是很爱撒娇的人，南宫珉称她为「宝贝啊」（애기야），她称南宫珉「Honey」。南宫珉也曾甜蜜的说道：「她在我眼中就是孩子，我才叫她『宝贝啊』。」笑眼藏不住幸福。



南宫珉近几年演艺生涯可说是不断登峰造极，两度获得SBS与MBC演技大赏，感言都不忘感谢支持著自己的陈雅凛。爱情长跑了7年也总算修成正果，婚礼上媒人梁朱浩没有缺席，南宫珉亦在隔天亲自发文感谢为他们祝福的人们。

▼梁朱浩：「婚礼上那只一直紧紧握著的手～请永远握著♡ 让心变得温暖美丽的婚礼♡ #世纪情侣 #南宫珉 #陈雅凛 #很感谢 #祝你们幸福」



▼南宫珉：「我是演员南宫珉，#感谢 真心祝福的所有人，以后会更幸福、更努力的生活♥」



南宫珉与陈雅凛的婚礼就此画下了美好句点，而他们人生的新篇章正要展开，祝福两位新婚快乐♥ 最后附上上述节目片段，包括《Radio Star》、《Happy Together 4》与《认识的哥哥》，以及南宫珉两次大赏夺奖影片。











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