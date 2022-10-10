【分集劇情】《小女子》大結局突變恐怖風！尚雅喪心病狂大開殺戒，這次連道日也救不到了！（ep.12）

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹以各自方式對抗韓國最有錢勢家族的故事。 最後一集除了解釋花英回歸、尚雅癲狂的原因，也揭開情蘭會的源頭。

*以下內容包含《小女子》第12集（大結局）關鍵劇情！



真正的朋友

花英向仁珠解釋了一切的來龍去脈。 原來花英一直想報復尚雅，剛好在自殺網站認識了一個想要悄悄消失的女生，計畫偷走尚雅的錢之後一起上演金蟬脫殼。 然而尚雅提前一步，誤以為女生是花英而下毒手、並將屍體掛在衣櫃里，這一過程全部被監控鏡頭錄下。

花英以仁珠名義購買公寓豪車、註冊學校、留給她20億鉅款，是因為仁珠曾提到這些渴望，而失去母親后心如死灰的花英只是單純想滿足朋友的願望而已，完全沒料到仁珠會為調查她的死而拚命。 直到在新聞上發現仁珠有危險，花英也不顧一切跑來保護仁珠，甚至代替仁珠被卡車撞傷。 醒來后花英不忍仁珠無辜卷盡自己的復仇計劃，立即趕回韓國坦誠罪行，讓仁珠得以獲得釋放。



徹底的瘋子

張校長告訴尚雅，情蘭會不肯重用她是因為她自私自利、是徹頭徹尾的瘋子。 尚雅無情殺死張校長，在父親輸液的藥物中滴入蘭花提取物，令將軍在幻覺中離世。

尚雅把花英綁架到蘭花密室、提前在噴灌系統中注滿濃鹽酸，最後叫來仁珠，打算三個人同歸於盡。 仁珠戳穿了尚雅變態行為的原因：童年的尚雅央求媽媽離開閉室時不慎殺死了媽媽，媽媽為掩飾女兒罪行而把自己吊進衣櫃，尚雅發現後為媽媽脫下血衣、換上了華美的衣服和高跟鞋。 之後尚雅每次殺人後的奇怪佈置，其實都是在重現與媽媽相處的最後一刻。



尚雅按下噴灌按鈕，躲在旁邊準備欣賞花英和仁珠在痛苦中死去。 但仁珠沒有放棄，用崔熙材留給她的炸彈炸掉一扇金屬門、護送花英離開密室，並在扭打中把尚雅推進了滿是鹽酸的水池，終結了她以殺人為樂的罪惡一生。



後會有期

崔道日其實沒有把錢匯給尚雅的公司，而是早就轉入了孝璘的帳戶，並在仁惠的要求下做好分配。 三個人在孝璘成年這天一起取回存摺，700億里給了大姐300億，二姐、仁惠、孝璘和道日平分其餘400億。 仁惠一直覺得對姐姐們的愛無以回報，此刻感到無比欣慰。



仁京根據將軍的回憶錄向大眾揭開情蘭會的始末，但謝絕電視台的邀請，決心和宗浩一起赴美國進修。 仁珠在機場送別道日，得知道日打算過一段與世隔絕的生活而感到失落。 臨行前，道日回頭說：「我們後會有期。」 讓仁珠臉上重現笑容。



恭喜大家追完了一部燒腦好劇！三姐妹果然像劇集介紹所說用各自不同的方式守護了彼此，一波接一波的反轉讓人不到最後都猜不出走向。 網友精彩評論：「仁珠和花英是真愛」、「道日居然和仁珠沒有結果」、「全場最聰明就是道日和仁惠」、「道日還是武力擔當，每次救仁珠都帥爆」、「尚雅真的是瘋子，這華麗的死法很適合她」、「高室長直到最後一刻都在嗑CP」、「宗浩獨自一人拿了純情偶像劇劇本XD」。

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